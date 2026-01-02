Латвия впервые стала членом Совбеза ООН

Tекст: Антон Антонов

Церемония установки национальных флагов состоялась в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Полномочия новых стран продлятся с 2026 по 2027 годы. Они сменили на этом посту Алжир, Гайану, Республику Корея, Сьерра-Леоне и Словению.

Из пяти государств только Латвия впервые заняла кресло в Совете, став новым участником из Европы. Колумбия считается самым опытным из новоизбранных членов, поскольку ранее входила в СБ уже семь раз. ДРК дважды представляла свою страну в данном органе, Бахрейн и Либерия – по одному разу.

Совет Безопасности ООН насчитывает пятнадцать членов: пять постоянных (Россия, Китай, Франция, Британия и США) обладают правом вето, остальные десять избираются по региональному принципу на определенный срок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва настаивает на том, чтобы реформы в ООН не привели к доминированию западных стран, и призывает сохранить справедливое представительство стран мирового большинства в секретариате организации.

Россия выступила за расширение состава постоянных членов Совбеза за счет стран Африки и Латинской Америки. Москва также поддержала заявки Бразилии и Индии на получение статуса постоянных членов Совбеза.

