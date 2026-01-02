Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Латвия впервые стала членом Совбеза ООН
Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Латвия и Либерия приступили к выполнению функций непостоянных членов Совета Безопасности ООН, Латвия вошла в состав СБ ООН впервые, сообщают информационные агентства.
Церемония установки национальных флагов состоялась в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».
Полномочия новых стран продлятся с 2026 по 2027 годы. Они сменили на этом посту Алжир, Гайану, Республику Корея, Сьерра-Леоне и Словению.
Из пяти государств только Латвия впервые заняла кресло в Совете, став новым участником из Европы. Колумбия считается самым опытным из новоизбранных членов, поскольку ранее входила в СБ уже семь раз. ДРК дважды представляла свою страну в данном органе, Бахрейн и Либерия – по одному разу.
Совет Безопасности ООН насчитывает пятнадцать членов: пять постоянных (Россия, Китай, Франция, Британия и США) обладают правом вето, остальные десять избираются по региональному принципу на определенный срок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва настаивает на том, чтобы реформы в ООН не привели к доминированию западных стран, и призывает сохранить справедливое представительство стран мирового большинства в секретариате организации.
Россия выступила за расширение состава постоянных членов Совбеза за счет стран Африки и Латинской Америки. Москва также поддержала заявки Бразилии и Индии на получение статуса постоянных членов Совбеза.