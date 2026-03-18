Зампред правительства Забайкалья ушел в отставку после ДТП с погибшим

Зампред правительства Забайкалья Гончаров ушел в отставку после ДТП с погибшим

Tекст: Вера Басилая

Алексей Гончаров подал заявление об отставке после того, как стал участником ДТП, в результате которого погиб человек. Информацию о своем решении чиновник опубликовал в личном Telegram-канале, сообщают «Вести».

Гончаров заявил: «К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении». Он подчеркнул, что не желает, чтобы сложившаяся вокруг уголовного дела ситуация негативно повлияла на работу губернатора и правительства Забайкальского края.

Губернатор региона уже подписал заявление Гончарова. Последний рабочий день чиновника в должности назначен на 19 марта. После этого Гончаров рассчитывает продолжить деятельность в интересах региона на других позициях.

Ранее 21 июля на трассе Иркутск – Чита в Улетовском районе Забайкальского края произошла авария с участием исполняющего обязанности зампреда правительства региона.

По данным следствия, водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу. В результате столкновения с Toyota Fielder погибла пассажирка 1978 года рождения.