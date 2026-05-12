Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

Tекст: Никита Демьянов

Всю прошедшую неделю Латвия подводила политические итоги атаки украинских БПЛА. Латвийские военные вынуждены были признать, что попросту проморгали эти дроны. Они признали, что у них не хватает ни технических средств для их обнаружения, ни даже возможности сбить чужие БПЛА.

В этой ситуации крайним оказался министр обороны Андрис Спрудс. Ещё в прошлом году он хвастался тем, что на границе возводится некая высокотехнологичная «антидронная стена», которая не пропустит в Латвию ни один чужой БПЛА.

Еще ранее он утверждал, что Латвия планирует направить на укрепление ПВО свыше двухсот млн евро, а еще 50 млн – на создание новых быстрых БПЛА с большим радиусом действия. Министр похвалился: «Латвия стала первой страной НАТО, внедрившей акустическое распознавание дронов вдоль всей восточной границы, значительно улучшив возможность своевременного обнаружения низколетящих объектов».

Параллельно, по его словам, создавались новые системы наблюдения, в том числе шведские радары Giraffe 1X, которые значительно расширяют возможности обнаружения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы. «Эти решения являются важным шагом в создании "стены из дронов", включающей как системы обнаружения, так и меры противодействия дронам, и укрепляют способность Латвии защищать свое воздушное пространство», – подчеркивал министр обороны.

Спрудс рассказывал, как Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в тесном сотрудничестве с местной промышленностью «развивают противодронные системы». По его словам, в начале прошлого года был заключен ряд контрактов, направленных на совершенствование технологий радиоэлектронной борьбы, создание военно-мобильных платформ, дронов-перехватчиков и управляемых ракет. На полигоне «Селия» прошли испытания дронов-перехватчиков, и к концу 2025-го первые такие дроны латвийского производства были размещены в приграничных районах.

Параллельно, по словам Спрудса, велась работа по созданию дронов-перехватчиков следующего поколения. «Мы целенаправленно укрепляем противовоздушную оборону Латвии,

развивая как системы обнаружения, так и средства противодействия, инвестируя в современные технологии и сотрудничая с местной промышленностью. Наша внешняя граница является также границей ЕС и НАТО, и ее безопасность – это общая ответственность. Поэтому на европейском уровне я выступаю за увеличение финансирования противовоздушной обороны и дроновых возможностей, подчеркивая, что это одна из важнейших задач Европы в ближайшие годы», – рассказывал министр.

Однако уже в конце марта этого года, когда в Латвии упал украинский беспилотник, Спрудс начал «менять показания». В апреле он заявил, что способность НВС противостоять угрозам с воздуха никогда не будет абсолютной. По его словам, «стена дронов никогда не будет из камня или бетона, так же как и израильский "Железный купол" – это не железо и не купол, а способности». В то же время министр попытался успокоить встревоженную публику: сообщил, что у Национальных вооруженных сил уже есть дроны-перехватчики отечественного производства.

Однако всего через пару недель все эти разговоры оказались блефом – причем об этом заговорили даже в государственных СМИ. На Спрудса обрушился шквал ненависти и презрения.

«Андрис Спрудс стал своего рода Мюнхгаузеном, поскольку рассказывал о Латвии как о дроновой державе. Однако произошедший в Латгалии инцидент свидетельствует о том, что противодронная защита находится не в лучшем состоянии»,

– заявил директор рижского Центра геополитических исследований Марис Анджанc. Он напомнил, как ещё совсем недавно Спрудс расхваливал достижения Латвии в сфере дроновых технологий. «Теперь выясняется, что король голый. Оказывается, небо Латвии дырявое», – сказал Анджанс. По словам эксперта, если бы министр не хвастался настолько сильно, реакция общества тоже была бы более сдержанной.

Парламентская оппозиция потребовала отставки Спрудса. «В такой момент оборонной отраслью страны не может руководить человек, который дает пустые обещания и не подкрепляет их делами», – заявил депутат от праворадикалов Янис Домбрава.

И вот в воскресенье вечером стало известно о том, что Андрис Спрудс уходит со своего поста. Премьер-министр Эвика Силиня не оставила ему другого выхода, заявив, что он утратил доверие ее и общества. Премьер предложила занять освободившуюся должность полковнику Райвису Мелнису, который получал военное образование в Лондоне и ныне находится на Украине в качестве советника.

Спрудс попытался сопротивляться. Он уличил Силиню в том, что та лжет, утверждая, что заранее кулуарно предложила ему удалиться в отставку – но за свой пост держаться все же не стал. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», – сказал Спрудс.

Рижский оппозиционный публицист Алексей Евдокимов пишет, что в лице Спрудса Эвика Силиня нашла идеального козла отпущения.

«…найден отличный ответ на нехороший вопрос, беспокоящий изрядную часть нации: как так вышло, что после бессчетных воплей с властных верхов о прямой и явной угрозе, враге у ворот и после предупреждения "Русские нас всех убьют!", после сорока бочек бравурных репортажей с укрепляемой восточной границы, после фотосессии Силини на фоне противотанковых ежей, после выделения на оборону двух "ярдов" – после всего этого боевые дроны залетают в страну абсолютно беспрепятственно... точнехонько поражают нефтяные резервуары – а власти не знают ни что делать, ни что говорить. Но теперь-то понятно, кто во всем виноват», – с иронией отмечает Евдокимов.

Ответ на этот вопрос на самом деле очевиден: уже бывший министр обороны намеренно создавал потемкинские деревни в виде так называемой стены дронов. Руководство и всей Европы, и Прибалтики в частности осознает, что Россия не имеет никаких агрессивных планов, в том числе в отношении ЕС. В конце прошлого года даже глава разведки страны, которая настроена крайне русофобски – Эстонии – признавал, что «Россия не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом».

Зато под лозунгом «российской угрозы» очень удобно осваивать европейские гранты на милитаризацию Прибалтики. «Для начальства любого уровня, так или иначе ответственного за отражение нападения с востока, оно на деле – повод в основном для пиара, воровства и растраты. – пишет Евдокимов. – Повод, заметьте, идеальный: если наворовать и растратить уйму лямов на какой-нибудь Rail Baltic'е, это в конце концов всплывет – мосты окажутся не построенными, поезда никуда не поедут. А красть и разбазаривать деньги, предназначенные на противотанковые ежи, полигоны, "Хаймарсы" и пр. можно безвозбранно…»

Парадокс заключается в том, что Латвия в итоге, можно сказать, легко отделалась. Да, украинские беспилотники, вскрыв прибалтийский блеф, вызвали в стране политический скандал. Однако если бы между Латвией и Россией велись реальные боевые действия – а Европа открыто готовится к агрессии против нашей страны – цена этих латвийских потемкинских деревней оказались бы для Риги гораздо выше.