    Су-57 сбил украинский самолет ДРЛО SAAB 340
    Зеленский требовал «тысячу говорящих голов» для пропаганды Геббельса
    Bloomberg: Фон дер Ляйен тормозит развитие экономики ЕС
    Песков высказался о посреднике в диалоге России и Европы
    Каллас заявила об отсутствии ускорения европейской оборонки
    Суд арестовал недвижимость по делу с участием Ермака
    Bloomberg: Стармер готовится объявить об отставке
    В России назвали наиболее страдающие от дефицита кадров отрасли
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Как выглядит будущее после ОПЕК

    Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошел полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.

    12 мая 2026, 11:30 • В мире

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии
    Tекст: Никита Демьянов

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было.

    Всю прошедшую неделю Латвия подводила политические итоги атаки украинских БПЛА. Латвийские военные вынуждены были признать, что попросту проморгали эти дроны. Они признали, что у них не хватает ни технических средств для их обнаружения, ни даже возможности сбить чужие БПЛА.

    В этой ситуации крайним оказался министр обороны Андрис Спрудс. Ещё в прошлом году он хвастался тем, что на границе возводится некая высокотехнологичная «антидронная стена», которая не пропустит в Латвию ни один чужой БПЛА.

    Еще ранее он утверждал, что Латвия планирует направить на укрепление ПВО свыше двухсот млн евро, а еще 50 млн – на создание новых быстрых БПЛА с большим радиусом действия. Министр похвалился: «Латвия стала первой страной НАТО, внедрившей акустическое распознавание дронов вдоль всей восточной границы, значительно улучшив возможность своевременного обнаружения низколетящих объектов».

    Параллельно, по его словам, создавались новые системы наблюдения, в том числе шведские радары Giraffe 1X, которые значительно расширяют возможности обнаружения и позволяют быстро реагировать на потенциальные угрозы. «Эти решения являются важным шагом в создании "стены из дронов", включающей как системы обнаружения, так и меры противодействия дронам, и укрепляют способность Латвии защищать свое воздушное пространство», – подчеркивал министр обороны.

    Спрудс рассказывал, как Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии в тесном сотрудничестве с местной промышленностью «развивают противодронные системы». По его словам, в начале прошлого года был заключен ряд контрактов, направленных на совершенствование технологий радиоэлектронной борьбы, создание военно-мобильных платформ, дронов-перехватчиков и управляемых ракет. На полигоне «Селия» прошли испытания дронов-перехватчиков, и к концу 2025-го первые такие дроны латвийского производства были размещены в приграничных районах.

    Параллельно, по словам Спрудса, велась работа по созданию дронов-перехватчиков следующего поколения. «Мы целенаправленно укрепляем противовоздушную оборону Латвии,

    развивая как системы обнаружения, так и средства противодействия, инвестируя в современные технологии и сотрудничая с местной промышленностью. Наша внешняя граница является также границей ЕС и НАТО, и ее безопасность – это общая ответственность. Поэтому на европейском уровне я выступаю за увеличение финансирования противовоздушной обороны и дроновых возможностей, подчеркивая, что это одна из важнейших задач Европы в ближайшие годы», – рассказывал министр.

    Однако уже в конце марта этого года, когда в Латвии упал украинский беспилотник, Спрудс начал «менять показания». В апреле он заявил, что способность НВС противостоять угрозам с воздуха никогда не будет абсолютной. По его словам, «стена дронов никогда не будет из камня или бетона, так же как и израильский "Железный купол" – это не железо и не купол, а способности». В то же время министр попытался успокоить встревоженную публику: сообщил, что у Национальных вооруженных сил уже есть дроны-перехватчики отечественного производства.

    Однако всего через пару недель все эти разговоры оказались блефом – причем об этом заговорили даже в государственных СМИ. На Спрудса обрушился шквал ненависти и презрения.

    «Андрис Спрудс стал своего рода Мюнхгаузеном, поскольку рассказывал о Латвии как о дроновой державе. Однако произошедший в Латгалии инцидент свидетельствует о том, что противодронная защита находится не в лучшем состоянии»,

    – заявил директор рижского Центра геополитических исследований Марис Анджанc. Он напомнил, как ещё совсем недавно Спрудс расхваливал достижения Латвии в сфере дроновых технологий. «Теперь выясняется, что король голый. Оказывается, небо Латвии дырявое», – сказал Анджанс. По словам эксперта, если бы министр не хвастался настолько сильно, реакция общества тоже была бы более сдержанной.

    Парламентская оппозиция потребовала отставки Спрудса. «В такой момент оборонной отраслью страны не может руководить человек, который дает пустые обещания и не подкрепляет их делами», – заявил депутат от праворадикалов Янис Домбрава.

    И вот в воскресенье вечером стало известно о том, что Андрис Спрудс уходит со своего поста. Премьер-министр Эвика Силиня не оставила ему другого выхода, заявив, что он утратил доверие ее и общества. Премьер предложила занять освободившуюся должность полковнику Райвису Мелнису, который получал военное образование в Лондоне и ныне находится на Украине в качестве советника.

    Спрудс попытался сопротивляться. Он уличил Силиню в том, что та лжет, утверждая, что заранее кулуарно предложила ему удалиться в отставку – но за свой пост держаться все же не стал. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», – сказал Спрудс.

    Рижский оппозиционный публицист Алексей Евдокимов пишет, что в лице Спрудса Эвика Силиня нашла идеального козла отпущения.

    «…найден отличный ответ на нехороший вопрос, беспокоящий изрядную часть нации: как так вышло, что после бессчетных воплей с властных верхов о прямой и явной угрозе, враге у ворот и после предупреждения "Русские нас всех убьют!", после сорока бочек бравурных репортажей с укрепляемой восточной границы, после фотосессии Силини на фоне противотанковых ежей, после выделения на оборону двух "ярдов" – после всего этого боевые дроны залетают в страну абсолютно беспрепятственно... точнехонько поражают нефтяные резервуары – а власти не знают ни что делать, ни что говорить. Но теперь-то понятно, кто во всем виноват», – с иронией отмечает Евдокимов.

    Ответ на этот вопрос на самом деле очевиден: уже бывший министр обороны намеренно создавал потемкинские деревни в виде так называемой стены дронов. Руководство и всей Европы, и Прибалтики в частности осознает, что Россия не имеет никаких агрессивных планов, в том числе в отношении ЕС. В конце прошлого года даже глава разведки страны, которая настроена крайне русофобски – Эстонии – признавал, что «Россия не намерена вторгаться в какую-либо страну Прибалтики или НАТО в целом».

    Зато под лозунгом «российской угрозы» очень удобно осваивать европейские гранты на милитаризацию Прибалтики. «Для начальства любого уровня, так или иначе ответственного за отражение нападения с востока, оно на деле – повод в основном для пиара, воровства и растраты. – пишет Евдокимов. – Повод, заметьте, идеальный: если наворовать и растратить уйму лямов на какой-нибудь Rail Baltic'е, это в конце концов всплывет – мосты окажутся не построенными, поезда никуда не поедут. А красть и разбазаривать деньги, предназначенные на противотанковые ежи, полигоны, "Хаймарсы" и пр. можно безвозбранно…»

    Парадокс заключается в том, что Латвия в итоге, можно сказать, легко отделалась. Да, украинские беспилотники, вскрыв прибалтийский блеф, вызвали в стране политический скандал. Однако если бы между Латвией и Россией велись реальные боевые действия – а Европа открыто готовится к агрессии против нашей страны – цена этих латвийских потемкинских деревней оказались бы для Риги гораздо выше.

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию.

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    • Почему Украина воюет колумбийцами

      Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

