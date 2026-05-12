Премьер Катара заявил о попытках убедить США завершить конфликт с Ираном

Премьер Катара Аль Тани убеждал США завершить конфликт с Ираном
Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что во время визита в США пытался убедить американскую администрацию завершить конфликт с Ираном, передает РИА «Новости». Аль Тани провел в Вашингтоне переговоры с вице-президентом США Джеймсом Ди Вэнсом.
На пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом премьер Катара заявил: «Я разъяснил американской стороне последствия военных действий и то, что их затягивание не отвечает ничьим интересам». Он отметил, что действия в Ормузском проливе не способствуют снижению напряженности.
Аль Тани добавил, что США положительно воспринимают посреднические усилия Пакистана по урегулированию ситуации с Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее провел телефонный разговор с премьер-министром Катара для обсуждения состояния дипломатических контактов с Вашингтоном. Позже стало известно, что Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки со стороны США.