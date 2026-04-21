Иран подготовил список целей для новых возможных ударов по США и Израилю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран подготовил список новых целей на случай возобновления конфликта с США и Израилем, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.

По данным источника, власти Ирана считали вероятность новой войны в последние две недели перемирия очень высокой, поэтому заранее определили потенциальные объекты для ударов.

Tasnim отмечает, что Тегеран готов к эскалации: в случае начала боевых действий Иран намерен продемонстрировать новые вооружённые возможности и устроить, по словам агентства, «еще один ад американцам и израильтянам с первых секунд возможной войны». Таким образом, страна усиливает риторику на фоне сохраняющейся напряжённости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф исключил возможность дипломатических контактов с американской стороной в условиях угроз.

Вооруженные силы исламской республики пообещали дать достойный ответ на любое нарушение обязательств по перемирию со стороны США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи проинформировал Сергея Лаврова о продолжающихся нарушениях режима прекращения огня Вашингтоном.