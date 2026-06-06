Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Слава Богу, мы не украинцы и не какие-нибудь там французы. За русским языком – правда.0 комментариев
В Евросоюз хотят принять еще 13 стран
Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Слава Богу, мы не украинцы и не какие-нибудь там французы. За русским языком – правда.0 комментариев
В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.15 комментариев
Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.4 комментария