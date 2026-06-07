Квас: польза и вред для организма, сколько можно пить в день и кому он противопоказан

Tекст: Ольга Никитина

Чем полезен квас для организма

Настоящий хлебный квас — это не просто напиток, а часть русской гастрономической традиции. Его уникальность кроется в процессе двойного брожения — спиртового и молочнокислого, что и наделяет его рядом особых, полезных свойств.

Улучшение пищеварения. Благодаря молочнокислому брожению, в квасе содержатся молочнокислые бактерии, которые во многом схожи с теми, что присутствуют в кефире, простокваше или кумысе. Эти микроорганизмы способствуют нормализации микрофлоры кишечника и улучшают работу желудочно-кишечного тракта в целом. Таким образом, квас может помочь в переваривании пищи, облегчая этот процесс и способствуя лучшему усвоению питательных веществ.

Стимуляция аппетита. Квас известен своей способностью стимулировать аппетит. Это происходит благодаря содержащейся в нем углекислоте, которая мягко раздражает слизистую оболочку желудка, активизируя выработку пищеварительных соков. Эта особенность делает квас хорошим дополнением к обеденному столу.

Витамины и микроэлементы. В квасе содержатся витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9) и витамин E, а также микроэлементы, такие как калий, кальций, магний, фосфор, железо. Кроме того, в нем есть аминокислоты и ферменты, образовавшиеся в процессе брожения. Однако важно отметить, что количество этих полезных веществ в квасе невелико — их наличие делает напиток более ценным по сравнению с обычными сладкими газировками, но не превращает его в лекарство.

Польза кваса в жару: помогает ли он утолять жажду

В жаркий день квас отлично справляется с функцией утоления жажды. Это достигается благодаря содержанию органических кислот, таких как молочная и уксусная, которые придают ему характерный кисловатый вкус. Умеренная газация также способствует освежающему эффекту. Именно это свойство делает квас таким популярным летним напитком в Москве и по всей России.

Однако важно помнить, что квас не заменяет чистую воду и не должен быть единственным источником жидкости в течение дня, поскольку он является среднекалорийным продуктом и содержит сахар. В жаркую погоду лучше всего чередовать квас с обычной питьевой водой. Оптимальная порция кваса для утоления жажды — не более стакана за один раз, не ледяного, а охлажденного до комнатной температуры.

Калорийность кваса на 100 мл и на стакан

Средняя энергетическая ценность кваса варьируется в зависимости от вида и способа приготовления:

Легкие сорта с пониженным содержанием сахара — 25–30 ккал на 100 мл

— 25–30 ккал на 100 мл Классический хлебный квас — 35–45 ккал на 100 мл

— 35–45 ккал на 100 мл Сладкие фруктовые разновидности — до 60 ккал на 100 мл

Сколько калорий в стакане кваса. Стандартный стакан (250 мл) классического хлебного кваса содержит примерно 90–110 ккал. Для сравнения: стакан колы дает около 105 ккал, яблочного сока — около 115 ккал. При этом чай без сахара и минеральная вода содержат 0–1 ккал.

Можно ли пить квас при похудении. В умеренных количествах — да. Квас менее калориен, чем сладкие газировки и многие соки. Однако при строгой диете стоит выбирать легкие сорта с пониженным содержанием сахара и ограничиваться одним стаканом в день. Помните: квас содержит углеводы (6–10 г на 100 мл), которые представлены простыми сахарами, мальтозой и клетчаткой.

Сколько алкоголя содержится в квасе

Содержание этанола в квасе зависит от способа приготовления и срока хранения:

Промышленные пастеризованные варианты — 0,3–0,5% алкоголя

— 0,3–0,5% алкоголя Традиционный домашний квас — до 1,2% алкоголя

— до 1,2% алкоголя Перебродившие самодельные напитки — до 2,5% алкоголя

Покажет ли алкотестер квас. Современные профессиональные алкотестеры могут зафиксировать наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе после употребления домашнего кваса, особенно если выпить его больше стакана. Промышленный пастеризованный квас обычно не вызывает сомнений у инспекторов ДПС, но если вы планируете садиться за руль, лучше воздержаться от домашнего напитка.

Можно ли пить квас за рулем. Формально содержание алкоголя в магазинном квасе не превышает 0,5%, что соответствует безалкогольным напиткам. Однако чувствительность организма и индивидуальные особенности метаболизма могут дать неожиданный результат. Самый безопасный вариант — не пить квас непосредственно перед поездкой.

Сколько кваса можно пить в день

Норма для взрослого человека. Диетологи рекомендуют употреблять не более 400 мл кваса в день (примерно два стакана). Оптимальная дневная порция — 200–300 мл. Это количество позволяет получить пользу от напитка без риска для желудка и фигуры.

Можно ли пить квас каждый день. Да, если у вас нет противопоказаний и вы соблюдаете норму. Ежедневное употребление кваса в умеренных количествах может даже способствовать улучшению пищеварения благодаря молочнокислым бактериям. Однако не стоит заменять квасом воду или другие полезные напитки.

Что будет, если пить слишком много кваса. Злоупотребление квасом может привести к вздутию живота, метеоризму, изжоге и дискомфорту в желудке из-за содержащихся кислот и углекислого газа. Кроме того, избыточное потребление сахаров и калорий может сказаться на весе. В редких случаях возможно легкое опьянение от домашнего кваса.

Кому нельзя пить квас

Несмотря на пользу, некоторым людям стоит ограничить или полностью исключить этот напиток из рациона.

Можно ли квас при сахарном диабете. При сахарном диабете от кваса лучше отказаться или выбирать специальные диабетические сорта с низким содержанием сахара. Классический хлебный квас содержит легкоусвояемые углеводы, которые могут повысить уровень глюкозы в крови. Перед употреблением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Можно ли квас беременным. Беременным женщинам рекомендуется ограничить употребление кваса из-за возможного газообразования, которое может вызвать дискомфорт, а также из-за наличия небольшого количества алкоголя. Лучше выбрать безалкогольные варианты или полностью отказаться от напитка на время беременности.

Можно ли квас кормящим мамам. Кормящим матерям стоит быть осторожными: вещества, содержащиеся в квасе, могут проникать в грудное молоко и вызывать колики и вздутие у младенца. Кроме того, алкоголь, пусть и в малых дозах, также переходит в молоко. Врачи рекомендуют воздержаться от кваса как минимум в первые месяцы кормления.

Можно ли квас детям. Детям до трех лет квас противопоказан из-за незрелой пищеварительной системы — он может вызвать вздутие, колики и аллергические реакции. Детям старше трех лет можно давать специальный детский квас или разбавленный водой обычный, начиная с малых порций (50–100 мл).

Квас при гастрите и язве. При гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки квас противопоказан. Кислоты и углекислый газ раздражают слизистую, могут вызвать обострение и болевые ощущения. При гастрите с пониженной кислотностью и в стадии стойкой ремиссии допустимо небольшое количество (до 100 мл) некрепкого кваса после консультации с гастроэнтерологом.

Квас при заболеваниях печени. При циррозе печени, гепатите и других серьезных заболеваниях печени квас не рекомендуется из-за содержания алкоголя, пусть даже в небольших количествах. Нагрузка на ослабленную печень может быть избыточной.

Домашний или магазинный квас: что полезнее

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Домашний квас — полезнее, так как сохраняет живые бактерии и ферменты, не содержит консервантов и искусственных добавок. Однако он хранится всего 2–3 дня в холодильнике и требует времени на приготовление.

— полезнее, так как сохраняет живые бактерии и ферменты, не содержит консервантов и искусственных добавок. Однако он хранится всего 2–3 дня в холодильнике и требует времени на приготовление. Магазинный пастеризованный квас — стабилен в хранении до года, удобен и доступен круглый год. Но при пастеризации часть полезных микроорганизмов погибает, а в составе могут присутствовать консерванты, ароматизаторы и избыток сахара.

Если есть возможность, выбирайте домашний квас или качественный магазинный с минимальным сроком годности — он менее обработан и сохраняет больше полезных свойств.

Как выбрать качественный квас в магазине

Чтобы не ошибиться с выбором, обратите внимание на несколько моментов:

Читайте состав. В идеальном квасе должны быть вода, ржаной или ячменный солод, ржаная мука, сахар и дрожжи. Чем короче список ингредиентов, тем лучше.

В идеальном квасе должны быть вода, ржаной или ячменный солод, ржаная мука, сахар и дрожжи. Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Смотрите на содержание сахара. В качественном квасе его не должно быть слишком много. Оптимально — 6–8 г на 100 мл.

В качественном квасе его не должно быть слишком много. Оптимально — 6–8 г на 100 мл. Избегайте напитков с ароматизаторами и красителями. Настоящий квас не нуждается в усилителях вкуса и цвета.

Настоящий квас не нуждается в усилителях вкуса и цвета. Проверяйте срок годности. Живой квас хранится не более 5–7 дней. Длительный срок хранения говорит о пастеризации и наличии консервантов.

Живой квас хранится не более 5–7 дней. Длительный срок хранения говорит о пастеризации и наличии консервантов. Обратите внимание на способ розлива. Квас в кегах (разливной) обычно более живой и натуральный, чем в пластиковых бутылках.

Частые вопросы

Можно ли пить квас каждый день?

Да, при отсутствии противопоказаний и соблюдении дневной нормы (200–400 мл). Ежедневное употребление кваса в умеренных количествах может улучшить пищеварение.

Можно ли пить квас при похудении?

Можно, но выбирайте легкие сорта с низким содержанием сахара и не более одного стакана в день. Квас менее калориен, чем сладкие газировки и многие соки.

Есть ли в квасе алкоголь?

Да, в промышленном квасе содержится 0,3–0,5% алкоголя, в домашнем — до 1,2%, в перебродившем — до 2,5%. Перед поездкой за рулем от домашнего кваса лучше отказаться.

Можно ли пить квас детям?

Детям до трех лет квас противопоказан. После трех лет можно давать специальный детский квас или разбавленный водой обычный, начиная с малых порций (50–100 мл).

Чем квас отличается от газировки?

Квас содержит продукты натурального брожения, молочнокислые бактерии, витамины группы B и меньше сахара. Газировка — это искусственно насыщенный углекислым газом напиток без пищевой ценности.

Можно ли пить квас в жару?

Да, квас отлично утоляет жажду благодаря органическим кислотам и умеренной газации. Но не заменяйте им воду — пейте также обычную питьевую воду.

Главное о квасе