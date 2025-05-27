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    27 мая 2025, 15:25 • Справки

    Кофе для пожилых: польза и вред, сколько можно пить

    Кофе для пожилых: польза и вред, сколько можно пить
    @ Albrecht WeiBer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Его пьют утром, в обед и даже вечером, чтобы взбодриться. Но с возрастом организм становится более чувствительным, и многие задумываются: а не вреден ли кофе для пожилых? Так стоит ли отказываться от любимого напитка или можно наслаждаться им без опасений?

    Польза кофе для здоровья в пожилом возрасте

    Защита мозга

    Исследования показывают, что умеренное употребление кофе (2–3 чашки в день) снижает риск болезни Альцгеймера и деменции. Например, наблюдения за 6,5 тыс. женщин старше 65 лет подтвердили: у любительниц кофе когнитивные нарушения развивались на 36% реже.

    Антиоксиданты

    В зерновом кофе содержатся хлорогеновая кислота и танины, которые борются с воспалениями и замедляют старение. Две чашки в день покрывают суточную потребность в антиоксидантах.

    Бодрость и настроение

    Кофеин мягко стимулирует нервную систему, улучшает концентрацию и снижает риск депрессии – особенно в пасмурную погоду.

    Вред кофе для организма пожилых

    Сердце и давление

    Кофе временно повышает давление, но не приводит к хронической гипертонии. Однако при аритмии или ишемической болезни лучше ограничиться одной чашкой в первой половине дня.

    Кости

    Миф о том, что кофе вымывает кальций, опровергнут: проблема возникает только при полном отказе от молочных продуктов.

    Сон и тревожность

    Избыток кофеина (более 300 мг в сутки) может вызвать бессонницу или нервозность. Пожилым людям лучше не пить кофе после 14:00.

    Как правильно пить кофе после 60 лет

    1. Оптимальное количество

    Безопасная норма – 1–2 чашки в день. Это около 200 мг кофеина (например, две порции эспрессо или одна большая чашка американо).

    2. Выбор сорта

    Арабика (1–2% кофеина) предпочтительнее робусты (2–4%).

    Молотый кофе полезнее растворимого: в нем сохраняется больше антиоксидантов.

    Черный кофе без сахара – лучший вариант для здоровья, но при проблемах с желудком можно добавить молоко.

    3. Время употребления

    Утро или первая половина дня – идеально.

    Не натощак: кофе может раздражать слизистую желудка.

    4. Дополнительные советы

    При гипертонии измеряйте давление после кофе. Если оно резко повышается, сократите порцию.

    Кофе с молоком смягчает воздействие на ЖКТ, но учитывайте калорийность.

    Пейте воду после кофе, чтобы избежать обезвоживания.

    Где покупать качественный кофе

    Зерновой кофе светлой обжарки (например, колумбийский или эфиопский) – в специализированных магазинах или с доставкой через интернет.

    Избегайте дешевого растворимого: в нем меньше полезных веществ.

    Вывод

    Пожилым людям можно пить кофе, но важно соблюдать меру. Пара чашек в день принесет пользу для мозга и настроения, не навредив сердцу или костям. Главное – выбирать качественные сорта, следить за реакцией организма и не злоупотреблять.

    Совет: если после кофе появляется тахикардия или бессонница, попробуйте заменить его на цикорий или сократите порцию. Здоровье важнее привычек!

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