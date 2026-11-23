Россия и Китай решили углубить сотрудничество в применении ИИ и финансах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Заявление прозвучало после итогов 12-го Российско-китайского финансового диалога в Москве, прошедшего под председательством министра финансов России Антона Силуанова и министра финансов Китая Лань Фоаня, передает ТАСС.

В документе отмечается, что стороны придают ключевое значение механизму регулярных встреч для повышения координации и эффективности взаимодействия в экономической и финансовой сферах.

Кроме того, в заявлении говорится, что Россия и Китай обеспечивают координацию макроэкономической политики на фоне потрясений мировой экономики и фрагментации производственных и логистических цепочек.

Стороны намерены укреплять обмен опытом в области применения ИИ в бюджетном управлении, содействовать цифровизации бюджетного процесса и повышать эффективность управления государственными финансами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр финансов России Антон Силуанов провел стратегическую сессию по вопросам применения технологий искусственного интеллекта в работе ведомства.

В сентябре вице-премьер Марат Хуснуллин высоко оценил перспективы совместного развития искусственного интеллекта и информационных технологий между Москвой и Пекином.

В мае председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости развивать новые драйверы роста в цифровой экономике и сфере ИИ.