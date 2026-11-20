Религиовед: Рост ислама не означает упадка христианства

Религиовед Лункин: Рост ислама не означает упадка христианства

Tекст: Татьяна Косолапова

К 2035 году ислам может обогнать христианство и стать самой массовой религией в мире, следует из прогноза американских исследователей. Главной причиной называется не смена веры, а демография: в 2020–2025 годах на одну мусульманку в среднем приходилось 3,1 ребенка, на одну христианку – 2,5. С 2020 по 2070 год число мусульман, по расчетам, вырастет на 1,6 млрд человек, а христиан – только на 792 млн. При этом в США количество христиан за тот же период сократится с 217 до 174 млн, сильнее, чем в любой другой стране. Центр христианского мира сместится в Африку: к 2070 году 54% всех христиан будут жить в странах к югу от Сахары.

«Опросы предпочтений граждан разных стран мира отражают изменения глобального мира, а именно его многополярность. Мы уже не удивляемся тому, что либеральная демократия перестала быть самой истинной, а во главе всего стоит суверенное развитие, как заявили лидеры России, США и КНР в Шэньчжэне. Не стоит удивляться и тому, что уже нет доминирующего христианского Запада. Христианство переместилось на Глобальный Юг, особенно в Африку и Латинскую Америку», – говорит Лункин.

Религиовед подчеркивает, что прогнозы роста ислама к концу XXI века условны. Доля мусульман среди населения Европы все равно не превысит 10%. В мировом масштабе у ислама сейчас нет преимущества, а в будущем между ним и христианством установится паритет.

«Однако прогнозы очень относительны. В Европу может приехать больше мигрантов, но они могут стать католиками или православными. А в Латинской Америке кризис касается католиков, но не протестантов-евангелистов, которые голосуют за трампистов. То есть не надо выдавать кризис исторических церквей за упадок христианства вообще», – считает эксперт.

По словам собеседника, объектом христианской миссии могут стать и прибывающие мигранты с Ближнего Востока, в том числе для российского православия. Оно уже доказало жизнеспособность своей проповеди в Африканском экзархате РПЦ.

Как резюмировал Лункин, «в итоге получается, что прогнозы не факты, а вызов и для христиан, и для мусульман».

В начале ноября президент России Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что Россия традиционно уделяет особое внимание положению христиан на Ближнем Востоке. Он отметил, что Иерусалимской церкви сейчас непросто из-за сложной обстановки в регионе, но при поддержке местных властей она продолжает работать. Глава государства пообещал и дальше развивать отношения с ней, назвав это сотрудничество особенно востребованным. Сам патриарх Феофил рассказал о многочисленных вызовах, с которыми сталкиваются христиане в регионе, и о сокращении их числа.