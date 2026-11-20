И где же сейчас отстраненность и беспристрастность, которая мне когда-то представлялась неотъемлемым свойством корреспондента? Куда она делась, как растаяла? Когда украинцы стали убивать журналистов, открыто признаваясь, что считают нас законной военной целью?0 комментариев
Собянин присвоил звание почетного гражданина Москвы патриарху Кириллу
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу знаки почетного гражданина города в честь его 80-летия, отметив вклад предстоятеля РПЦ в духовное воспитание москвичей и сохранение традиционных ценностей.
Собянин вручил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу грамоту, удостоверение и нагрудный знак почетного гражданина столицы, сообщает РИА «Новости». Торжественная церемония состоялась в день 80-летия предстоятеля Русской православной церкви.
«Большое событие в нашем городе – нашему патриарху исполнилось сегодня 80 лет. От имени москвичей, от себя лично поздравляю с этим замечательным юбилеем», – заявил Собянин.
Мэр поблагодарил патриарха за труд по восстановлению церковных реликвий, строительству новых храмовых комплексов и работу по укреплению межконфессионального мира.
Решение о присвоении звания было принято единогласно Московской городской думой. По словам председателя столичного парламента Алексея Шапошникова, титул присвоен за выдающийся вклад в развитие традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранение исторического наследия Москвы и многолетнюю благотворительную деятельность в интересах России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин назвал приоритетом политики сохранение человека.
Глава государства присудил патриарху Кириллу Государственную премию за гуманитарную деятельность.
Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил предстоятеля Русской православной церкви с юбилеем лично.