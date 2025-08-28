Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.0 комментариев
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что мог не стать священником из-за внешнего светского давления, передает РИА «Новости».
Он рассказал, что в его жизни был опасный момент, который мог повернуть судьбу в другую сторону, и этот поворот был связан с влиянием «определенных светских сил».
«В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником. И вот накануне такого возможного разворота, который был связан с воздействием определенных светских сил, я действительно сильно молился перед Царицей Небесной, перед ее иконой Скоропослушницы в Александро-Невской лавре города Петербург. И шансов избежать тех тяжких и опасных для моей дальней жизни обстоятельств было очень немного, потому что за теми обстоятельствами стояла в каком-то смысле сила государства. И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной», – рассказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.
В Русской православной церкви 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, последний двунадесятый праздник церковного года. Эта дата остается неизменной и знаменует окончание двухнедельного Успенского поста.
