РПЦ заявила о готовности к встрече патриарха Кирилла с папой римским Львом XIV

Tекст: Вера Басилая

Русская православная церковь готова к проведению встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Львом XIV, однако Ватикан пока не проявлял инициативы. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний в интервью итальянской газете La Repubblica, передает ТАСС.

Антоний напомнил, что первая встреча папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году имела позитивное влияние на отношения между двумя церквями и укрепила их личные связи. По его словам, вторая встреча была запланирована в Иерусалиме, так как обе стороны считали важным, чтобы «голоса лидеров двух основных христианских конфессий звучали в мире, охваченном конфликтами и противоречиями», однако Ватикан отменил это мероприятие.

Митрополит подчеркнул, что с момента избрания папы Льва XIV Святой престол не выдвигал новых инициатив для организации такой встречи. РПЦ, по словам Антония, открыта к диалогу и готова рассмотреть любые предложения со стороны Ватикана.

Ранее патриарх Кирилл отметил, что папа Франциск проявлял твердость и не поддавался на давление, направленное на охлаждение отношений с Русской православной церковью.