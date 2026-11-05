Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Путин заявил о добрых отношениях Русской и Иерусалимской церквей
Путин констатировал добрые отношения между Русской и Иерусалимской церквями
Президент Владимир Путин на встрече с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом заявил, что между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются добрые отношения.
«Между Русской и Иерусалимской православными церквями поддерживаются очень добрые, хорошие отношения», – приводит слова российского лидера ТАСС.
Путин добавил, что при встречах с патриархом Московским и всея Руси Кириллом часто обсуждаются отношения с Иерусалимом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин провел встречу с патриархом Иерусалимским Феофилом III и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Патриарх Кирилл и патриарх Иерусалимский Феофил III обсудили в Москве пути преодоления проблем межправославных отношений.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о планах Кремля проинформировать о возможной встрече Путина с предстоятелями церквей.