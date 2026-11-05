Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально «ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой Росфинмониторинга Чиханчиным
Песков: Путин встретится с главой Росфинмониторинга по случаю 25-летия ведомства
Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным в честь 25-летия ведомства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня же Путин примет руководителя нашей финансовой разведки, Росфинмониторинга Юрия Чиханчина», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь также отметил, что президент обратится к сотрудникам ведомства по случаю 25-летия службы и вручит государственные награды особо отличившимся работникам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о встрече Владимира Путина с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в честь Дня работника атомной промышленности.
Также Песков анонсировал личную встречу президента с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой.