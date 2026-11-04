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Онищенко: Российские вакцины могут защитить от нового штамма свиного гриппа
Онищенко подтвердил эффективность вакцин против свиного гриппа
Применяемые в России вакцины способны защитить граждан от нового штамма свиного гриппа, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Отечественные препараты эффективны против варианта вируса, который не присутствовал в стране в предыдущие годы, передает РИА «Новости».
«Все идет пока в пределах прогнозируемых параметров, но прививаться надо. Тем более что этот штамм свиного гриппа входит в четырехвалентные вакцины, которыми мы прививаем», – сказал Онищенко.
Эпидемиолог добавил, что рост заболеваемости гриппом в России соответствует прогнозам. По его словам, свиной грипп давно циркулирует в человеческой популяции, поэтому не произойдет ничего выходящего за рамки ожидаемого. Он призвал граждан не волноваться и ответственно относиться к здоровью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии у россиян защиты от циркулирующего штамма свиного гриппа. В Роспотребнадзоре назвали оптимальным временем для прививки период с сентября по ноябрь. В октябре ведомство сообщило о росте заболеваемости гриппом в России.