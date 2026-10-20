Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом в России продолжает расти

Tекст: Тимур Шайдуллин

Заболеваемость гриппом в России продолжает расти. По результатам вирусологического мониторинга, есть находки А (H1N1), A (H3N2), B и C, – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

На прошлой неделе в России было зарегистрировано более 635 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19. Среди респираторных инфекций доминируют вирусы негриппозной этиологии (96,6%), в частности риновирусы (45,1%) и парагрипп (19,8%). Вирусы гриппа составляют 3,4% в общей структуре заболеваемости.

В ведомстве рекомендовали при первых симптомах респираторного заболевания оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Роспотребнадзор запросил данные о заражении россиян гриппом А в Дубае. Ранее эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко призвал ускорить вакцинацию от гриппа в России.

А в начале месяца ведомство сообщало о замедлении распространения ковида и гриппа в стране.