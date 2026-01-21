На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?0 комментариев
Автоэксперт предупредил об опасности нахождения автомобиля под сугробом
Автоэксперт Солдунов: Сугробы способны деформировать автомобиль
Если своевременно не чистить машину от снега, то сугроб на машине способен прогнуть крышу, повредить уплотнители, а в худшем случае выдавить лобовое или заднее стекло, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
«Вес снега очень обманчив. Например, масса свежего пушистого снега 50–70 килограмм на кубический метр, мокрого снега или снег с дождем равна примерно 150–200 килограмм на кубический метр, а слежавшийся, плотный снег или наледь вообще может превышать 300 килограмм на кубический метр. Для наглядности: на крыше седана среднего размера помещается около 2,5–3 квадратных метра», – рассказывает Солдунов.
Он подчеркивает, что всего двадцать сантиметров мокрого слежавшегося снега будут лежать на крыше машины в виде веса в 150–200 килограмм. А 40–50 сантиметров такого снега уже будут весить полтонны. Такого веса достаточно, чтобы прогнуть крышу, повредить уплотнители, а в худшем случае выдавить лобовое или заднее стекло.
«Критический сигнал к немедленной очистке – высота снега более 30–40 сантиметров, особенно если он мокрый или уже слежался. А если снег падает с дождем, а потом обещают мороз, то нужно понимать, что образуется ледяная корка, которую будет невероятно тяжело убрать. Поэтому лучше чистить чаще, после каждого сильного снегопада, чем потом ремонтировать кузов и стекла», – считает эксперт.
Ранее сообщалось, что в Петропавловск-Камчатский пришел сильнейший за последние десятилетия снегопад, который парализовал жизнь региона. Местные жители рассказали, что дороги не расчищены, школы и детские сады закрыты, а продукты в магазинах заканчиваются. За ночь с улиц Петропавловска-Камчатского вывезли более 2,5 тыс. кубометров снега.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился в правительство страны за помощью в ликвидации последствий аномальных снегопадов. Он подчеркнул, что в регионе работает большое количество техники, люди трудятся на износ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как правильно очищать свой автомобиль от снега, чтобы не нанести никаких повреждений, а также объяснила технику правильного выезда автомобиля из сугроба.