В Швеции задержали грузовое судно с неустановленным флагом
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом, оно подозревается в отсутствии гражданства, передает агентство Reuters со ссылкой на ведомство.
Согласно информации трекинг-сервиса Marine Traffic, судно имеет длину 96 метров.
Ведомство начало расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права со стороны экипажа и владельцев судна.
