Российское судно затонуло между Испанией и Алжиром

Российское судно Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром

Tекст: Александра Юдина

Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран, передает РИА «Новости».

В результате инцидента, произошедшего в понедельник после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены. Двое членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, где должно было прибыть 22 января.

На место происшествия прибыли несколько находившихся поблизости судов для участия в спасательных работах. Позже к поисковым операциям присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.

Ursa Major представляет собой грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно предназначалось для перевозки грузов и уже прошло множество международных рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в порту Корсаков на Сахалине произошло опрокидывание грузового судна, в результате которого два члена экипажа погибли. Кроме того, грузовое судно «Григорий Ловцов» затонуло во время перегрузки песка и щебня.