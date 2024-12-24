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Российское судно затонуло между Испанией и Алжиром
Российское судно Ursa Major затонуло между Испанией и Алжиром
Российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести, пишет испанское издание Espanol.
Российское торговое судно Ursa Major затонуло в международных водах между испанским муниципалитетом Агилас и алжирским городом Оран, передает РИА «Новости».
В результате инцидента, произошедшего в понедельник после взрыва в машинном отделении, 14 членов экипажа были спасены и доставлены в порт Картахены. Двое членов экипажа числятся пропавшими без вести.
Судно под российским флагом вышло из Петербурга 12 дней назад и направлялось в порт Владивостока, где должно было прибыть 22 января.
На место происшествия прибыли несколько находившихся поблизости судов для участия в спасательных работах. Позже к поисковым операциям присоединились испанское спасательное судно Clara Campoamor и патрульный катер ВМС Испании.
Ursa Major представляет собой грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно предназначалось для перевозки грузов и уже прошло множество международных рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в порту Корсаков на Сахалине произошло опрокидывание грузового судна, в результате которого два члена экипажа погибли. Кроме того, грузовое судно «Григорий Ловцов» затонуло во время перегрузки песка и щебня.