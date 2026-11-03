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Генпрокуратура Польши попросила привлечь к ответственности экс-главу КС
Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств для привлечения к ответственности отстраненного председателя Конституционного суда страны Богдана Свенчковского, сообщила пресс-служба прокуратуры.
Как указали в прокуратуре, Свенчковскому вменяется препятствование исполнению обязанностей судьями Конституционного суда, злоупотребление служебным положением, оспаривание статуса судей, избранных сеймом, отказ назначать им дела, исключение их из состава судейских коллегий, применение насилия в отношении судей с целью воспрепятствовать исполнению ими своих обязанностей, передает РИА «Новости».
Также среди обвинений – несанкционированное использование материалов оперативного наблюдения и разглашение секретной информации. Второй блок обвинений касается работы Свенчковского на посту прокурора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Польши Кароль Навроцкий обвинил премьер-министра Дональда Туска в кризисе вокруг Конституционного суда страны.
В понедельник отстраненный председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский заявил о государственном перевороте в стране.
В воскресенье вспыхнувшее противостояние между властью и оппозицией в Варшаве назвали конфликтом небывалого масштаба в новейшей истории Польши.