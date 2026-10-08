Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

Tекст: Вера Басилая

В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.