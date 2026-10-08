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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 19:11 • Новости дня

    Сайт МИД Италии подвергся кибератаке

    Tекст: Вера Басилая

    Сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке, которую удалось нейтрализовать системами защиты, сообщило ведомство.

    В МИД Италии сообщили, что сайт министерства с сегодняшнего утра подвергается кибератаке, которая до сих пор эффективно нейтрализуется системами защиты, не вызывая сбоев в работе, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что ситуация контролируется в сотрудничестве с компетентными органами. Также проводится анализ сайтов дипломатических и консульских представительств Италии за рубежом для проверки возможных аналогичных атак.

    Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что страна в последние месяцы усилила возможности по предотвращению, мониторингу и отражению киберугроз.

    Ранее китайский хакер взломал банки Южной Кореи с помощью искусственного интеллекта.

    В сентябре киберпреступники из группировки ShinyHunters получили несанкционированный доступ к базам данных ФБР.

    В августе шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах.

    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

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    7 октября 2026, 21:29 • Новости дня
    Перебои с интернетом начались в Киеве

    В Киеве возникли перебои с интернетом из-за отключений света

    Перебои с интернетом начались в Киеве
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве возникли перебои в работе интернета из-за аварийных отключений электроэнергии, сообщает международная служба мониторинга NetBlocks.

    По данным NetBlocks, проблемы с доступом в Сеть в украинской столице начались после введения аварийных отключений электричества в самом Киеве и ряде регионов страны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Киевской области зафиксированы перебои с электроснабжением и водоснабжением после серии взрывов.

    В среду эксперт Андрей Марочко объяснил массовую эвакуацию из Киева. В тот же день мэр города Виталий Кличко сообщил о повреждениях складов и нежилых помещений.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

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    7 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе

    Лавров: США не устояли перед давлением похоронившей договоренности Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая «похоронила» договоренности в Анкоридже.

    «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске», – заявил министр на пресс-конференции в Авазе, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, недавно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры, на что Москва согласилась при условии проведения выборов в Госдуму. Однако сразу после этого власти Украины начали предпринимать попытки сорвать голосование.

    Министр добавил, что Россия запросила информацию о предложениях, с которыми президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей, и американская сторона восприняла эти аргументы с пониманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по встрече.

    Во вторник он заявил, что подопечные НАТО отбились от рук.

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    7 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Осужденную в Латвии за перевод денег в Россию женщину внесли в базу «Миротворца»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Данные жительницы Латвии Полины Камлевой, которую осудили за перевод 43 евро знакомому в Россию, появились в базе украинского сайта «Миротворец».

    Информацию о Камлевой опубликовали на портале в среду, пишет РИА «Новости». Авторы ресурса обвиняют женщину в финансировании российских Вооруженных сил, поддержке Москвы и распространении пропаганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд приговорил жительницу Латвии к шести годам лишения свободы за перевод 43 евро в Россию.

    Ранее бывший депутат Европарламента от Латвии также попал в базу сайта «Миротворец».

    Во вторник Будапешт осудил внесение венгерского политика и футболиста в списки этого ресурса.

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    7 октября 2026, 21:34 • Новости дня
    Мелони заявила о вынужденных многомиллиардных тратах стран ЕС из-за инфляции

    Мелони: Инфляция вынудила страны ЕС пойти на незапланированные траты

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что из-за растущей инфляции европейским странам приходится тратить гораздо больше запланированного и просить Еврокомиссию о гибкости бюджета.

    Европейские правительства вынуждены тратить гораздо больше, чем планировалось, и просить у Еврокомиссии большей гибкости в отношении дефицита бюджета, отметила итальянский премьер, пишет ТАСС.

    «Более высокая инфляция сказывается на национальных бюджетах: сегодня она составляет не 1,8%, как планировалось три года назад, а намного больше, и это влечет за собой, я полагаю, для всех государств – членов ЕС автоматическое увеличение расходов», – заявила Мелони.

    На пресс-конференции после саммита средиземноморских стран ЕС глава итальянского правительства отметила, что странам придется потратить миллиарды не по собственной инициативе. По ее словам, в правовой системе Италии существует ряд автоматических корректировок пенсий и выплат с учетом инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Италия повысила прогноз роста ВВП на 2026 год.

    В четверг Мелони потребовала смягчить правила из-за цен на энергию.

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    7 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Григоренко анонсировал регистрацию юрлиц по электронной почте

    Григоренко: Юрлицам разрешат использовать электронный адрес для регистрации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Юридическим лицам разрешат использовать официальный адрес в электронной почтовой системе при регистрации вместо физического, сообщил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    Юридические лица смогут при регистрации указывать не физический адрес, а адрес электронной почты, заявил Григоренко. Такая мера позволит бизнесу сократить расходы на аренду, пояснил он, передает «Интерфакс».

    По словам Григоренко, инициатива возникла в ходе подготовки закона о «Почте России». Соответствующий законопроект уже разработан и будет представлен для общественного обсуждения. Для постановки на учет в ФНС предлагается использовать домашний адрес руководителя компании, который не будет отображаться в ЕГРЮЛ.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу с 2027 года. Переход на электронные адреса будет добровольным и доступным для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих нелицензируемую деятельность, уточняет Минфин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минцифры предложило создать электронную почтовую систему на «Госуслугах».

    В июне стало известно об условиях продажи урожая без регистрации бизнеса. В марте ФНС упростила регистрацию бизнеса с помощью нового сервиса «Мой ОКВЭД».

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    7 октября 2026, 21:08 • Новости дня
    В рюкзаке напавшего на школу в Польше ученика нашли бомбу

    Генпрокурор Польши Корнелюк: В рюкзаке напавшего на школу ученика нашли бомбу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный прокурор Польши Дариуш Корнелюк заявил, что в рюкзаке студента, совершившего нападение с ножом в польской школе, обнаружили самодельное взрывное устройство.

    Самодельную бомбу нашли в рюкзаке совершившего нападение в школе в Польше юноши, пишет РИА «Новости». «Теперь мы уверены, что преступник проник на территорию школы с опасным оружием в виде ножа, и я скажу больше, что в рюкзаке, который он также принес на территорию школы, находилось самодельное взрывное устройство, которое едва не взорвалось», – заявил Корнелюк в эфире телеканала TVN24.

    По его словам, из рюкзака начал валить дым, когда он находился в компьютерном классе. Преподаватель и студенты успели выбросить его в окно, что предотвратило детонацию. На месте работают саперы, обезвреживая взрывчатку.

    В результате нападения девять человек получили ранения, включая пятерых детей и двоих учителей. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 19-летний ученик Якуб З. задержан, он получил ранения и госпитализирован. Прокуратура планирует расширить обвинения против него.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших при нападении на техникум в Польше выросло до девяти человек.

    В прошлом месяце правоохранительные органы задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.

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    7 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Хакеры выложили в Сеть личные данные членов правительства Франции

    Личные данные членов кабмина Франции попали в сеть после кибератак

    Tекст: Денис Тельманов

    Личные данные 25 из 36 членов кабинета министров Франции, включая премьер-министра Себастьяна Лекорню, оказались в свободном доступе в интернете в результате нескольких кибератак, пишет Canard Enchaine.

    Персональная информация французских министров оказалась в открытом доступе после серии хакерских взломов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Canard Enchaine.

    «Номер телефона, адрес, банковские реквизиты… ключевые данные о личной жизни 25 из 36 членов правительства Лекорню распространяются в сети», – пишет французское издание.

    Среди пострадавших оказался глава кабинета министров Себастьян Лекорню, а также еще 1,5 млн человек, ставших жертвами взлома магазина нижнего белья Slip Francais в 2024 году. В результате этой атаки в сеть утек номер мобильного телефона премьера. Кроме того, в интернете опубликованы сведения о министрах вооруженных сил, цифровых технологий, труда и здравоохранения Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце хакеры из США, Франции и Сингапура попытались сорвать электронные выборы в России.

    Летом российское посольство отвергло обвинения Парижа в кибератаках.

    В прошлом году во Франции произошла крупнейшая утечка данных жителей.

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    8 октября 2026, 04:47 • Новости дня
    Мошенники стали обзванивать россиян под видом интернет-провайдеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Аферисты стали выманивать данные россиян под предлогом смены интернет-тарифа, сообщил депутат Госдумы и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

    «Мошенники продолжают использовать в своих схемах максимально привычные для человека услуги – например, звонок якобы от интернет-провайдера с предложением перейти на новый тариф», – рассказал Немкин РИА «Новости».

    По словам эксперта, звонящие знают название компании и предлагают очень выгодные условия. Затем они просят назвать код из смс, установить стороннее приложение для настройки подключения или перейти по вредоносной ссылке. Так злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским картам.

    Эксперт пояснил, что знание адреса подключения не подтверждает личность сотрудника. Он рекомендовал не совершать никаких действий по инструкции незнакомцев и не сообщать им пароли.

    Информацию о тарифах следует проверять самостоятельно через официальные каналы связи с провайдером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД сообщило о том, что мошенники стали изучать фото покупок своих жертв перед атакой. IT-эксперт раскрыл схему кражи денег через якобы обновление Госуслуг.

    Киберполиция выявила крадущие деньги вирусы под видом баз данных бойцов СВО.

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    8 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Евродепутат Картхайзер заявил о планах ЕК создать аналог четвертой статьи НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен форсирует разработку механизма консультаций при угрозах безопасности на фоне ожидаемых политических изменений в ведущих странах Европы, пытаясь создать аналог четвертой статьи НАТО, сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картхайзер.

    Брюссель стремится утвердить аналог четвертой статьи Североатлантического альянса до 2027 года. Инициатива предполагает создание специального протокола для реагирования на инциденты, не достигающие уровня открытого вооруженного конфликта.

    «Она [Фон дер Ляйен], вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции. Шаг такого рода на уровне ЕС будет воспринят широкой общественностью как опасный», – заявил «Известиям» евродепутат Картхайзер.

    Проект также включает формирование нового европейского совета безопасности. В эту структуру планируют пригласить представителей Британии, Канады, Норвегии и Украины.

    Поводом для разработки механизма стали происшествия с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии. Ответственность за эти инциденты западные страны бездоказательно возложили на Россию, проигнорировав предложения Москвы о проведении совместных консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Болгария отказалась задействовать статьи НАТО из-за атаки на суда в Черном море. Аналог статьи 4 НАТО вызвал всеобщее непонимание в Европе.

    Фон дер Ляйен начала превращать Евросоюз в военный блок.

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    8 октября 2026, 14:14 • Новости дня
    Постпред России в ОБСЕ заявил о сокрытии Западом кибермошенничества на Украине

    Полянский обвинил Запад в покрывательстве украинских мошенников

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны намеренно замалчивают масштабную деятельность украинских кибермошенников.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны скрывают информацию о массовом кибермошенничестве на Украине, передает РИА «Новости».

    «Возникает естественный вопрос: почему об этом промолчали наши западные коллеги в Цуге? Ответ очевиден – государственное покрывательство кибермошенничества на Украине не вписывается в единственный нарратив, который они готовы продвигать – о «российской киберугрозе», – сказал Полянский на заседании постсовета ОБСЕ.

    Дипломат сослался на данные организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime, согласно которым до 90% жертв украинских злоумышленников составляют жители Европы и США. Он напомнил, что в конце сентября в швейцарском Цуге прошли мероприятия ОБСЕ по вопросам кибербезопасности, где эта тема была проигнорирована.

    Заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский добавил, что годовая прибыль украинских мошеннических кол-центров оценивается в миллиарды долларов. Эти средства направляются на нужды ВСУ и украинским элитам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник задержанный в Старом Осколе украинский агент оказался жертвой мошенников.

    В прошлом месяце МИД обвинил западные корпорации в поддержке украинских киберпреступников. Между тем ранее генпрокурор Украины сам погорел на телефонных мошенниках.

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    8 октября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нижняя палата парламента Италии одобрила новый избирательный закон

    Tекст: Ольга Иванова

    Нижняя палата парламента Италии окончательно утвердила реформу избирательного законодательства, по которой пройдут следующие парламентские выборы в 2027 году.

    Закон был одобрен в третьем чтении 227 голосами против 164 после внесения поправок в Сенате, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. Новый закон, который большинство называет «Stabilicum», предполагает премию для коалиции, набравшей более 42% голосов – она получит 55% мест в парламенте.

    В случае, если ни одна коалиция не преодолеет этот барьер, места будут распределены пропорционально. Проходной барьер для коалиций установлен на уровне 10%, для отдельных партий – 3%. Кроме того, имя кандидата в премьеры должно быть указано в предвыборной программе, отмечает Corriere della Sera.

    Оппозиция раскритиковала реформу, назвав ее «Melonellum» в честь премьер-министра Джорджи Мелони, обвинив ее в попытке укрепить «премьерский» тип правления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце народная поддержка Джорджи Мелони оставалась высокой.

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    8 октября 2026, 14:27 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 924 долларам

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 924 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    В четверг днем биржевые котировки на газ в Европе сохранили темп роста в 2%, достигнув отметки почти в 924 доллара за тысячу кубометров.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги у отметки 926,1 доллара, а к середине дня показатель составил 923,7 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 905,4 доллара за тысячу кубометров.

    На фоне конфликта на Ближнем Востоке газ в Европе значительно подорожал. По итогам сентября средняя расчетная цена составила 897,1 доллара, что на 20% превысило уровень августа. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг европейские цены на газ превысили 920 долларов.

    В среду биржевые котировки топлива приблизились к 900 долларам.

    На прошлой неделе европейский газ резко подешевел до 800 долларов.

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    8 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    В МИД сообщили о подготовке мер реагирования на военную активность ЕС

    Дипломат Масленников заявил о подготовке Россией ответа на милитаризацию ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия внимательно отслеживает милитаристскую деятельность Евросоюза для подготовки должных мер реагирования, заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

    Масленников заявил, что милитаристская деятельность Евросоюза и проистекающие от нее риски для нашей страны самым внимательным образом отслеживаются в целях подготовки должных мер реагирования, передает РИА «Новости».

    В конце сентября на встрече глав внешнеполитических и оборонных ведомств государств Евросоюза в Брюсселе утвердили ряд общеевропейских оборонных проектов. В их число вошли европейская инициатива по беспилотникам, создание системы обороны на море, космическая разведка, независимая от США система противоракетной обороны и укрепление границ.

    Ранее МИД предупредил о риске инцидентов из-за наращивания сил ЕС у границ России.

    МИД констатировал превращение Евросоюза в агрессивный военно-политический блок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал одержимость Европы милитаризацией тупиковым путем.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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