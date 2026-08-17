Шпионская программа DragonDoll атаковала пользователей Android в 26 странах

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экспертный центр безопасности Positive Technologies (PT) сообщил о массовой атаке на пользователей Android с помощью новой шпионской программы DragonDoll, передают СМИ.

Вредоносное программное обеспечение, маскирующееся под обновление Google Chrome, затронуло жителей более 26 стран, включая Россию.

Впервые специалисты департамента Threat Intelligence выявили угрозу весной этого года при анализе инцидентов в Саудовской Аравии. За два месяца было зафиксировано около 150 образцов программы.

«DragonDoll дает злоумышленникам почти полный контроль над устройством жертвы и ворует данные, в том числе переписки в мессенджерах», – отметили в пресс-службе PT.

Схема заражения стандартна: пользователь попадает на поддельный сайт, имитирующий официальную страницу Chrome, и получает предложение обновить браузер. После согласия устанавливается вредоносный код, который требует разрешений на использование специальных возможностей, а затем внедряет финальный шпионский модуль, защищенный от анализа.

Установленная программа позволяет хакерам удаленно управлять устройством, фиксировать нажатия, делать скриншоты и читать сообщения.

Эксперты предупреждают, что DragonDoll способна накладывать поддельные окна поверх настоящих приложений для перехвата паролей и ПИН-кодов. Программа также считывает списки чатов и контактов в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России), перехватывая уведомления и копируя содержимое экрана.

В июне МВД выявило крадущий данные Android-смартфонов троян Drama RAT.

В августе хакеры начали заражать устройства Apple через русскоязычный Telegram.

В начале 2026 года злоумышленники предлагали пользователям загружать вредоносные файлы под видом обновлений программного обеспечения.