Разработчик рассказал о совместном применении беспилотников Supercam S180 и S350

Дроны Supercam S180 и S350 закрыли все задачи воздушной разведки в зоне СВО

Tекст: Мария Иванова

По ее словам, совместное использование этих аппаратов позволяет оптимально закрывать задачи командования, включая автономный мониторинг в тылу, а также разведку в ближней тактической зоне объективного контроля огневого поражения, пишет ТАСС.

Згировская отметила, что насыщение зоны боевых действий дронами-перехватчиками изменило тактику применения беспилотников. Эффективность воздушной разведки теперь достигается правильным распределением задач между аппаратами с разными характеристиками.

Она пояснила, что Supercam S350 оптимален для глубокой разведки в тылу противника на дальности до 150 км, автономного обследования территорий, мониторинга логистических маршрутов и границ. В свою очередь, новый высокоскоростной разведчик Supercam S180 эффективен в зоне насыщенного противодействия. Он способен разгоняться и уходить от таранов благодаря режиму «форсаж», а также имеет систему обнаружения приближающихся дронов и может работать без спутниковой навигации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг разработчик сообщил о модернизации новейшего дрона Supercam S180.

Иностранные заказчики заинтересовались этим российским БПЛА.

В среду была создана версия дрона Supercam S180 с возможностью оперативного картографирования.