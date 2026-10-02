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Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа
Европа подошла к старту отопительного сезона с самыми низкими запасами в истории
К традиционному началу отопительного сезона в октябре страны Европы накопили в подземных хранилищах (ПХГ) рекордно низкие объемы газа за все время наблюдений с 2011 года.
К началу октябрьского отопительного сезона европейские страны подошли с самыми низкими запасами газа в подземных хранилищах за всю историю наблюдений с 2011 года, подсчитал ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).
Государства Евросоюза стараются максимально использовать теплую погоду в начале осени для пополнения запасов. Темпы закачки в сентябре оказались рекордными за последние четыре года, несмотря на максимальные с конца 2022 года цены на газ в регионе. Общий объем закачанного за месяц сырья составил 7,8 млрд кубометров, превысив прошлогодний показатель на 15%.
При этом отбор из хранилищ упал до минимальной отметки за 11 лет и составил всего 868 млн кубометров. Чистая разница между закачкой и изъятием газа в первом осеннем месяце достигла 7 млрд кубометров, оказавшись на 23% выше результатов прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг сообщалось, что заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.
На прошлой неделе запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.
В прошлом месяце Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа.