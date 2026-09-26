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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

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    26 сентября 2026, 08:56 • Новости дня

    Полянский заявил о глубоком кризисе и туманном будущем ОБСЕ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ОБСЕ переживает глубокий кризис, к которому организация шла много лет, а ее будущее без возвращения к изначальным принципам остается туманным, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    «Я думаю, мы имеем дело с глубоким кризисом этой организации, к которому она шла много лет, с момента того, как в 90-е годы, после ее создания, были попытки формирования некой общей системы равной и неделимой безопасности», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

    По словам Полянского, подходы западных стран со временем свели на нет первоначальные усилия, заменив их духом конфронтации. Он подчеркнул, что без возвращения к «заводским настройкам» будущее организации выглядит весьма туманно. Дипломат добавил, что в своем нынешнем виде организация утратила ту ценность, которой обладала для европейских государств еще 10–15 лет назад.

    Постоянный представитель России призвал страны-участницы как можно скорее начать обсуждение причин текущего кризиса европейской безопасности и путей его преодоления. Он отметил, что без честного разговора востребованность организации вызывает серьезные сомнения. В настоящее время, по мнению дипломата, площадка служит для России своеобразным «передовым форпостом», позволяющим доносить свою позицию до тех, кто отказывается слушать Москву в иных форматах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Дмитрий Полянский сообщил об игнорировании организацией обращений Москвы по поводу украинских ударов. Ранее представитель МИД России Владислав Масленников констатировал падение уровня доверия между странами ОБСЕ до критического минимума. Летом российский постпред назвал возможный уход отечественной делегации с этой площадки идеальным сценарием для Запада.

    23 сентября 2026, 12:17 • Новости дня
    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова

    Азербайджан освободил гражданина Франции Мартина Райана после снятия европейских санкций с Алишера Усманова

    Азербайджан освободил француза после снятия евросанкций с Усманова
    @ Aziz Karimov/REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Азербайджана освободили гражданина Франции Мартина Райана, осужденного за шпионаж, на следующий день после того, как Париж добился снятия санкций ЕС с российского бизнесмена Алишера Усманова.

    Райан оказался единственным французом среди помилованных в среду президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает Politico.

    Ранее Financial Times сообщала, что исключение Усманова из санкционного списка было частью сделки, которая могла привести к освобождению французских граждан из-под стражи в Азербайджане.

    Франция более недели блокировала продление индивидуальных санкций Евросоюза, добиваясь исключения Усманова. В МИД Франции заявляли, что этот шаг продиктован соображениями национальной безопасности. Соглашение о продлении остальных санкций было достигнуто во вторник.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал решение об исключении Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка «постыдным и неоправданным». При этом министр-делегат по делам Европы МИД Франции Бенжамен Хаддад охарактеризовал итоги переговоров как победу европейской солидарности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня в ЕС объяснили усталостью снятие ограничений с российских бизнесменов. Накануне страны Евросоюза сняли санкции против Усманова и Фридмана из-за давления двух государств. В начале месяца Франция запланировала снять санкции с миллиардера Усманова.

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    24 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Каллас возмутилась приглашением Путина на саммит G20

    Каллас возмутило приглашение Путина на саммит G20

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас выразила недовольство в связи с возможным участием президента России Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» (G20).

    Приглашение Путина на предстоящий саммит G20 вызвало резкую реакцию у Каллас, передает РИА «Новости». Главный аналитик по вопросам национальной безопасности CNN Джим Шутто опубликовал в соцсетях высказывание дипломата, которое прозвучало в эфире американского телеканала.

    «Это было очень неприятно услышать», – процитировал журналист слова Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил проработку приглашения Владимира Путина на саммит G20 по дипломатическим каналам.

    Ранее американская сторона назвала полезным присутствие российского лидера на декабрьской встрече в Майами. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру также поддержал идею участия президента России в грядущем мероприятии.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    24 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    Нарышкин заявил о вмешательстве ЕС в российские выборы
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин сообщил о попытках европейских стран повлиять на результаты голосования в Государственную думу.

    Российская сторона зафиксировала активность европейских структур, направленную против избирательного процесса, передает ТАСС. По словам главы СВР, западные чиновники заблаговременно написали негативное заключение о ходе голосования.

    «Вмешательство было, мы это отмечали. Мы отмечали тот факт, что в той же комиссии ЕС уже заранее подготовили, так сказать, бумажку, чтобы объявить, что выборы были плохие», – подчеркнул Нарышкин в телеэфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки сообщила о подготовке Европой масштабного плана срыва выборов в России.

    Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о скоординированной кампании европейских СМИ по дискредитации голосования.

    Глава МИД Сергей Лавров указал на беспрецедентные попытки западных стран вмешаться в избирательный процесс.

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    25 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Стубб попросил Маска разрешить ВСУ использовать Starlink для ударов по России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб признался, что уговаривал основателя SpaceX Илона Маска разрешить вооруженным силам Украины использовать спутниковую связь Starlink для ударов по России.

    «Я умолял Маска, чтобы он дал украинцам возможность использовать Starlink», – подчеркнул финский лидер в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп советовал Владимиру Зеленскому обсудить вопрос использования спутниковой связи для ударов по России напрямую с Илоном Маском. Встреча политиков прошла 23 сентября в Нью-Йорке.

    В конце августа СМИ сообщали о нежелании Маска давать Киеву разрешение на использование системы Starlink для атак вглубь российской территории. Предприниматель продолжает придерживаться этой позиции, несмотря на давление со стороны западных политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа задействовать сеть Starlink для атак по российской территории. Американский президент не поддержал эту инициативу.

    Позже Илон Маск назвал вопрос использования спутниковой связи политическим решением Белого дома.

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    25 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Euroclear подал в суд кассационные жалобы по иску ЦБ России на 18,2 трлн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал две кассационные жалобы в Арбитражный суд Москвы в рамках иска Банка России на 18,2 трлн рублей.

    Бельгийский депозитарий направил в Арбитражный суд Москвы две кассационные жалобы, чтобы оспорить решение от 29 мая, передает ТАСС. Судебное разбирательство касается иска российского регулятора о взыскании 18,2 трлн рублей.

    В декабре 2025 года Банк России потребовал компенсацию на фоне намерений Евросоюза направить заблокированные российские активы на помощь Украине. Сумма иска включает замороженные средства, стоимость ценных бумаг и упущенную выгоду. По просьбе регулятора процесс проходил в закрытом режиме.

    В бельгийском депозитарии находится около 180 млрд евро из 300 млрд, замороженных странами Евросоюза и G7.

    В мае Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с бельгийского депозитария компенсацию в размере 200 млрд евро. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу европейской финансовой структуры на это решение.

    МИД России предупредил о выверенном ответе на возможную конфискацию замороженных резервов.

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    23 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова

    Еврокомиссар Домбровскис заявил об усталости ЕС от санкций против России

    В ЕС объяснили усталостью снятие санкций с Фридмана и Усманова
    @ Дмитрий Астахов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис отметил накопленную Евросоюзом усталость от ограничительных мер в отношении России.

    Домбровскис дал интервью изданию Euractiv, в котором прокомментировал снятие рестрикций с предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, передает РИА «Новости». Он обратил внимание на последствия продолжающегося кризиса.

    «Понятно, что после почти пяти лет конфликта на Украине накопилась определенная усталость», – сказал Валдис Домбровскис.

    Также чиновник коснулся вопроса изменения принципа единогласия при обсуждении новых ограничений. По его словам, в ближайшее время пересмотреть этот механизм невозможно. Ранее подобных реформ требовали представители Германии и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня
    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии
    @ TOLGA AKMEN/EPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

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    23 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов

    Латвия, Литва и Эстония запросили у ЕС 500 млн евро на защиту от беспилотников

    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой выделить 500 млн евро на защиту от беспилотников.

    Страны Балтии запросили дополнительную поддержку на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России, пишет финская газета Iltalehti.

    Рига, Вильнюс и Таллин ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель и надеются на предоставление дополнительного финансирования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами уже в 2026 году, передает ТАСС.

    Руководство России неоднократно опровергало домыслы о возможном нападении на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин выражал готовность зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада для снятия обеспокоенности. Позднее российский лидер назвал заявления о готовящемся нападении России на Европу бредом, провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Кремль заявил о знании маршрутов украинских беспилотников через Прибалтику.

    Весной председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе дронов.

    В апреле прибалтийские страны начали умолять об избавлении от украинских беспилотных аппаратов.

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    25 сентября 2026, 15:52 • Новости дня
    Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Каллас: Страны ЕС согласовали предоставление Украине 6,6 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз согласовал пакет финансовой поддержки для Киева в размере 6,6 млрд евро через Европейский фонд мира, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Страны Евросоюза приняли решение выделить Киеву 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира, сообщила Каллас в соцсетях, пишет ТАСС. «Государства – члены ЕС согласовали условия предоставления Украине средств Европейского фонда мира в размере 6,6 млрд евро», – заявила она.

    По словам Каллас, 900 млн евро направят на поддержку миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Еще 1 млрд пойдет на финансирование новых совместных закупок оборудования. Оставшиеся 4,7 млрд евро предназначены для возмещения расходов государствам-членам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Украина запросила у Евросоюза несколько миллиардов евро на закупку систем противовоздушной обороны.

    В середине лета Брюссель разрешил Киеву потратить 6 млрд евро на китайские детали для беспилотников. Ранее Венгрия заблокировала выделение транша в размере 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира.

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    23 сентября 2026, 10:20 • Новости дня
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    Победитель выборов в Швеции призвала усилить роль Европы в мире
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Бывший премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что Европейский союз нуждается в усилении своей роли в мире на фоне глобальной нестабильности.

    Лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон, претендующая на пост премьер-министра после победы левоцентристского блока на выборах, намерена переориентировать внешнюю политику страны и укрепить позиции Евросоюза. В интервью изданию Politico она отметила, что в условиях текущей геополитической ситуации Европе необходимо стать сильнее.

    Среди приоритетов Андерссон – реформирование процесса принятия решений в ЕС, в частности, отказ от права вето в вопросах внешней политики в пользу голосования квалифицированным большинством. Она также поддержала идею использования замороженных российских активов для помощи Украине, назвав это более предпочтительным вариантом, чем увеличение бюджета ЕС.

    Кроме того, Андерссон подчеркнула важность укрепления союзов за пределами Европы, включая страны «глобального юга», Японию, Австралию и Канаду. Она также выразила желание видеть Великобританию вновь в составе Европейского союза и пообещала пересмотреть политику в отношении британских граждан, проживающих в Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе левый блок Магдалены Андерссон одержал победу на парламентских выборах в Швеции. В середине месяца левоцентристская коалиция вырвалась вперед по итогам подсчета голосов. В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила бывшему премьер-министру Швеции на ее заявления о ядерной угрозе.

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    25 сентября 2026, 10:24 • Новости дня
    ЕС раскололся из-за правил поддержки промышленности

    Германия и Испания разошлись во взглядах на поддержку европейской промышленности

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Германии и Испании вступили в спор о трактовке правил поддержки европейских производителей в рамках нового закона ЕС о промышленной политике.

    Германия и Испания представили неофициальные дискуссионные документы, отражающие их противоположные взгляды на применение новых правил, пишет Politico.

    Разногласия касаются закона об ускорении развития промышленности, предложенного Еврокомиссией в марте. Документ направлен на поддержку зеленых технологий, энергоемкой промышленности и автопрома ЕС в конкуренции с китайскими экспортерами.

    Берлин выступает за широкое определение критериев поддержки. «Германия отвергает протекционизм и дискриминацию», – говорится в документе. Немецкая сторона настаивает на включении в программу стран, имеющих соглашения о свободной торговле с ЕС или состоящих в таможенном союзе. Такой подход может охватить до 80 государств.

    Франция и Испания требуют более жестких ограничений. Испанская сторона предложила трехуровневую систему, где максимальные преференции получают товары, произведенные непосредственно в Евросоюзе. Второй уровень предназначен для стран Европейского экономического пространства, третий – для партнеров по соглашениям о свободной торговле.

    Ирландия, председательствующая в Совете ЕС, планирует представить компромиссный вариант в середине октября. Министр промышленности страны Питер Берк выразил надежду на достижение соглашения к ноябрю. Однако разногласия наблюдаются не только между странами, но и внутри крупнейшей фракции Европарламента – Европейской народной партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия подготовила масштабную реформу правил государственных закупок для защиты собственных производителей.

    В ответ на новый закон «Сделано в Европе» Министерство коммерции КНР пригрозило Евросоюзу ответными мерами.

    Сами европейские компании испугались негативного влияния инициативы о приоритете местной продукции на экономику региона.

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    23 сентября 2026, 13:13 • Новости дня
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    Шохин назвал внешнее управление западными активами сигналом для ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал введение временного управления в российских активах западных компаний сигналом для Евросоюза.

    По его словам, эти меры призваны предотвратить попытки завладеть российскими замороженными активами, передает ТАСС.

    «Сейчас очень много разговоров о том, как бы, например, вывести замороженные российские активы из-под юрисдикции Бельгии и передать их в распоряжение какого-нибудь иного института Европейского союза, чтобы распорядиться замороженными резервами Центрального банка. На мой взгляд, сейчас решения такого рода во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы. Но не похоже, что они воспринимаются адекватно», – сказал он.

    Шохин добавил, что попытки использовать российские активы продолжатся, поэтому Россия будет вынуждена реагировать симметрично. Он также предложил разработать четкие критерии, почему в активах западных компаний вводится внешнее управление и насколько эффективны временные управляющие.

    По мнению главы РСПП, сейчас главным критерием является принадлежность компаний резидентам недружественных государств. Он напомнил, что изначально передача активов носила зеркальный характер. Шохин подчеркнул необходимость определения параметров эффективности внешнего управления, чтобы избежать неправильной передачи активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин передал акции торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу жестким ответом на попытки присвоения суверенных средств.

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    23 сентября 2026, 14:34 • Новости дня
    В США предрекли Украине одиночество и разочарование в Западе

    American Conservative предрекло Украине одиночество и разочарование в Западе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После завершения конфликта Украина может оказаться ненужной западным союзникам, которые больше не захотят обременять себя поддержкой Киева, пишут американские СМИ.

    Украина после завершения конфликта окажется не нужна Западу. После урегулирования конфликта страна может оказаться брошенной западными союзниками, пишет издание American Conservative.

    «Когда этот день наконец настанет, Украина может обнаружить, что она превращается в страну… которой никто не хочет обременять себя… Украина может оказаться одна, брошенная Западом и разочарованная в нем», – подчеркивается в публикации.

    В материале отмечается высокая вероятность того, что в конечном счете государство не войдет ни в Европейский союз, ни в НАТО. Мечты об ускоренном вступлении в ЕС рухнули, а требования Владимира Зеленского о членстве к 2027 году были пересмотрены на более реалистичные сроки, такие как 2035 год, подчеркивают американские журналисты.

    Кроме того, обещания о членстве в НАТО оказались нереализованными, обращает внимание АС. Лидеры США и Европы неоднократно заявляли, что страна не готова к вступлению в альянс. В условиях закрытых дверей на Западе единственным жизнеспособным направлением для страны может стать восстановление отношений с Россией, считают эксперты American Conservative.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The American Conservative назвал расширение Североатлантического альянса главной причиной украинского конфликта.

    Ранее обозреватели этого же издания констатировали невозможность возвращения Киевом утраченных территорий. А британский журнал Economist объявил амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвыми.

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    23 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    ЕС потребовал от Украины реформ для выделения финансовой помощи

    Евросоюз привязал выделение финансирования Киеву к принятию новых законов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским заявила о необходимости прогресса в принятии новых законов на Украине для получения дальнейшей финансовой помощи от Евросоюза.

    Власти Евросоюза уведомили Киев о необходимости активизировать борьбу с теневой экономикой, увеличить налоговые поступления и приблизиться к европейскому законодательству перед выделением новых средств, пишет Bloomberg.

    Встреча Урсулы фон дер Ляйен и Владимира Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла в напряженной обстановке. Украинская делегация выразила обеспокоенность возможной эскалацией конфликта зимой в условиях нехватки систем противовоздушной обороны, а также возмутилась решением Брюсселя снять санкции с двух российских бизнесменов.

    На фоне затянувшихся боевых действий отношения между Киевом и его партнерами становятся более натянутыми: европейские страны недовольны растущими финансовыми требованиями Украины, в то время как Киев разочарован задержками в поставках ракет-перехватчиков. Украина запросила помощь для покрытия бюджетного дефицита в размере 26 млрд евро и ускорения выдачи кредита на 90 млрд евро, однако Брюссель предложил привлечь к финансированию Канаду, Норвегию и Японию.

    После встречи с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский сообщил о готовности к энергетическому перемирию с Россией в качестве первого шага к завершению конфликта. Он попросил американского лидера передать эту позицию Москве и привлечь к обсуждению председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, Киев запросил у Вашингтона зимний пакет зенитных ракет Patriot и лицензии на их производство на украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Владимир Зеленский сообщил о планах закончить конфликт на Украине до наступления зимы. В начале недели кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс выразил надежду на прогресс в урегулировании после встречи американского лидера Дональда Трампа с Зеленским. В прошлом году Киев предупредил о невозможности выживания государства без американской помощи.

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    23 сентября 2026, 14:53 • Новости дня
    Стубб заявил о попытках США добиться перемирия на Украине до наступления зимы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил, что Соединенные Штаты предпринимают попытки достичь соглашения о частичном прекращении огня на Украине до наступления зимы.

    Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о попытках США добиться перемирия на Украине. «Они добиваются частичного прекращения огня к зиме», – заявил Стубб в интервью агентству Bloomberg, передает ТАСС.

    По мнению финского лидера, условием для такого перемирия может послужить взаимный отказ сторон от нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, Стубб обратил внимание на недавние визиты в Москву высокопоставленных американских представителей. Среди них спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф. Эти поездки, как считает Стубб, указывают на стремление Дональда Трампа играть более активную роль в мирном урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона рассчитывает добиться прекращения боевых действий на Украине к зиме.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал о планах Вашингтона по частичной деэскалации конфликта. А помощник президента России Юрий Ушаков назвал встречу Владимира Путина с американскими посланниками конструктивной.

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