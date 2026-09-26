Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Новый посол России в КНДР пообещал расширить двустороннее сотрудничество
Посол Подъёлышев анонсировал активизацию взаимодействия Москвы и Пхеньяна
Новый посол России в КНДР Андрей Подъёлышев намерен вывести практическое взаимодействие двух стран на более высокий уровень, максимально раскрыв огромный потенциал сотрудничества.
Прибывший в Пхеньян дипломат планирует сосредоточить усилия на приведении связей государств в соответствие с их реальными возможностями, передает ТАСС. «Свою задачу вижу в том, чтобы активизировать наше практическое взаимодействие в различных областях – в экономической, культурной, образовательной, спортивной, использовать по максимуму огромный потенциал двустороннего сотрудничества», – подчеркнул он.
Глава дипмиссии отметил беспрецедентно высокий уровень текущих контактов, назвав это личной заслугой Владимира Путина и Ким Чен Ына. При этом он призвал выходить за рамки прежних задач и ставить перед собой более серьезные многоплановые цели.
В рамках памятных мероприятий дипломат возложил цветы к Монументу освобождения и мемориалу Музея героев. В здании посольства он также почтил память своих предшественников Андрея Карлова и Александра Мацегоры. Андрей Подъёлышев получил назначение на должность в июле 2026 года.