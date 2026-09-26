Масадыков и Гутерреш обсудили сотрудничество ОДКБ и ООН

Масадыков и Гутерреш провели встречу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Tекст: Мария Иванова

Встреча генеральных секретарей состоялась на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Как сообщили в секретариате ОДКБ, состоялся заинтересованный разговор по вопросам международной политики и глобальной безопасности. Стороны обсудили роль и место региональных организаций в ее обеспечении, а также развитие отношений между ОДКБ и ООН.

Участники переговоров подтвердили настрой на продолжение контактов. В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан, при этом в начале 2024 года Армения заявила о заморозке своего участия в организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу офис Гутерреша сообщил об обсуждении генсеком ООН и министром иностранных дел Сергеем Лавровым глобальных последствий украинского конфликта.

Лавров потребовал от генерального секретаря ООН пристального исследования инсценировки в Буче.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал состоявшуюся встречу тяжелой.