Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН
Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН
График министра иностранных дел России Сергея Лаврова на предстоящей Генассамблее ООН не предусматривает контактов с украинской стороной, сообщил заместитель министра Александр Алимов.
Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.
«В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.
Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.
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