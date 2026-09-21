МИД исключил встречи Лаврова с представителями Украины на ГА ООН

Замглавы МИД Алимов: Лавров не планирует встречаться с украинцами на ГА ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило расписание главы делегации на неделе высокого уровня, передает РИА «Новости». Алимов детально прокомментировал повестку предстоящего визита.

«В рабочем графике министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова, который по традиции будет возглавлять российскую делегацию на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, встреч с представителями Украины не значится», – сказал дипломат.

Ожидается, что руководитель российской делегации выступит с речью 26 сентября. Именно он официально представляет страну на текущей сессии Генеральной Ассамблеи.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

Украинская тематика войдет в число главных вопросов на его международных переговорах.

Российский министр запланировал в Нью-Йорке встречу с госсекретарем США Марко Рубио.