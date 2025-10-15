Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.9 комментариев
Путин распорядился провести в 2026 году мероприятия к 90-летию Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал 15 октября Указ №731 «О праздновании 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова, сказано в документе, размещенном на официальном портале правовых актов России.
«В связи с исполняющимся в 2026-м году 90-летием со дня рождения М.Ю. Лужкова, постановляю: провести в 2026 году мероприятия, посвященные празднованию 90-летия со дня рождения М.Ю. Лужкова», – говорится в указе.
Кроме того, указ постановляет правительству России в шестимесячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования, утвердить его состав и обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования.
Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года, пост мэра Москвы занял в июне 1992 года, оставил в сентябре 2010-го года. Лужков умер в Мюнхене 10 декабря 2019 года.