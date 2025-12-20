Россия поставила Китаю в ноябре рекордное количество золота

Без любви не только детей не бывает, но и вообще ничего путного в жизни не получается. На «Прямой линии» Владимир Путин признался, что он влюблён. И это хороший пример всем нам, ведь, как писал Александр Блок, «только влюблённый имеет право на звание человека».0 комментариев
В ноябре объем экспорта российского золота в Китай достиг почти одного миллиарда долларов, что стало абсолютным рекордом в истории торговли между двумя странами.
Россия поставила Китаю золота на рекордную сумму – почти 961 млн долларов в ноябре, передает РИА «Новости» Такой объем поставок стал максимальным за всю историю двусторонней торговли между странами, свидетельствуют данные китайской таможни, проанализированные агентством.
Второй месяц подряд объем экспорта золота из России в Китай превышает рекордные показатели: в октябре он достиг 930 млн долларов. В аналогичном периоде прошлого года таких поставок не фиксировалось, а предыдущий максимум составил всего 223 млн долларов.
Всего за 11 месяцев Китай импортировал российского золота на сумму 1,9 млрд долларов, что почти в девять раз превышает показатели того же периода прошлого года. Рост экспорта связывают с изменениями логистики и поиском новых рынков сбыта на фоне введенных ограничений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 декабря стоимость золота на бирже Comex превысила 4350 долларов.
Ранее миллиардер-инвестор Билл Гросс заявил, что золото ведет себя скорее как спекулятивный или мемный, а не как защитный актив.