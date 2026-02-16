Ученые: Женщине из ледяной могилы на Алтае при жизни делали сложную операцию

Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Ученые НГУ: Женщине из ледяной могилы на Алтае при жизни делали сложную операцию
Около 2,5 тыс. лет назад женщине из пазырыкской культуры на плато Укок успешно восстановили функции челюсти с помощью уникального хирургического вмешательства, сообщает Новосибирский государственный институт (НГУ).
Женщине из знаменитой ледяной могилы на плато Укок в Республике Алтай при жизни сделали сложную операцию на нижней челюсти, передает РИА «Новости».
К такому выводу пришли ученые Новосибирского государственного университета после компьютерной томографии черепа мумии, относящейся к пазырыкской культуре VI–III веков до нашей эры.
Экспертиза показала, что женщина получила серьезную травму головы – правый височно-нижнечелюстной сустав был разрушен, возможно, в результате падения с лошади. «Выяснилось, что при жизни она получила серьезную травму головы, в результате которой был разрушен правый височно-нижнечелюстной сустав. Она пережила серьезное хирургическое вмешательство по восстановлению функций нижней челюсти, благодаря которой пациентке вернули способность разговаривать и принимать пищу», – говорится в сообщении ученых.
В результате проведенной операции женщине вернули возможность говорить и есть, что ранее было невозможно из-за деформации челюсти. Компьютерная томография также позволила выявить вдавление правой височной кости на 6–8 миллиметров и другие детали, которые невозможно было обнаружить при обычном осмотре.
По словам заведующего лабораторией ядерной и инновационной медицины физфака НГУ Владимира Каныгина, томограф выступил в роли «машины времени», позволив не только диагностировать травму, но и реконструировать результат древнего хирургического вмешательства. Операция, как отмечают специалисты, была проведена с использованием примитивного протезирования разрушенного сустава.
Археологи подчеркивают: этот случай доказывает, что представители пазырыкской культуры заботились о больных и травмированных, используя все доступные методы лечения, что говорит о высоком уровне медицинских знаний в их обществе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые обнаружили у мумии «алтайской принцессы» серьезные заболевания.
Ранее стало известно, что в Национальном музее им. А.В. Анохина на Алтае появятся новые экспонаты, связанные с курганом на плато Укок, где в 1994 году была найдена мумия женщины пазырыкской культуры.