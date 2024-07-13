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Турчак: На Алтай вернутся артефакты из захоронения «принцессы Укока»
В Национальном музее им. А.В. Анохина на Алтае появятся новые экспонаты – предметы, обнаруженные археологами в кургане на плато Укок, где в 1994 году была найдена мумия женщины пазырыкской культуры, известная как «принцесса Укока», сообщил врио главы региона Андрей Турчак.
Турчак поблагодарил за содействие в возвращении артефактов министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, который 12 июля работал в Республике Алтай, передает портал «Новости Алтая».
«Огромное спасибо Валерию Николаевичу (Фалькову) за то, что мечты и ожидания жителей Республики Алтай сбылись, за то, что уникальные артефакты возвращаются к нам. Для нас это важная и радостная новость», – сказал Турчак.
Фальков в свою очередь отметил, что решение о возвращении артефактов было принято после консультаций с учеными из института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
«Республика Алтай – уникальное место, в том числе, для археологов и историков», – подчеркнул Фальков. – Поэтому сделаем это с учетом интересов жителей и на благо науки».
Напомним, мумия «принцессы Укока» была возвращена на Алтай в 2012 году. Артефакты же все это время хранились в институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в Новосибирске.