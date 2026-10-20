Силы ПВО за день сбили 90 дронов ВСУ над регионами России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня успешно отразили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины, перехватив 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в Max.

По информации военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. В тот же день беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре.

В ночь с понедельника на вторник над страной нейтрализовали 136 украинских беспилотных летательных аппаратов.