Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Силы ПВО за день сбили 90 дронов ВСУ над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны.
Российские дежурные средства противовоздушной обороны в течение дня успешно отразили массированную атаку со стороны Вооруженных сил Украины, перехватив 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в Max.
По информации военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени над территориями Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областей, а также над Республикой Крым и над акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник два человека пострадали при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области. В тот же день беспилотники ВСУ атаковали многоквартирный дом в Энергодаре.
В ночь с понедельника на вторник над страной нейтрализовали 136 украинских беспилотных летательных аппаратов.