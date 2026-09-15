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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 19:20 • Новости дня

    Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

    Захарова прокомментировала слова министра ВВС США о наличии у Вашингтона орбитального вооружения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обратили внимание на упомянутые высказывания. Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтвержден факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», – отметила дипломат. По ее словам, это доказывает практическую реализацию планов Вашингтона по размещению оружия в космосе для обеспечения собственного превосходства.

    Захарова подчеркнула, что США готовы игнорировать катастрофические последствия возможного конфликта на орбите ради своих узкокорыстных интересов. Она добавила, что американские инициативы в сфере космической безопасности направлены лишь на отвлечение внимания от агрессивных устремлений Вашингтона.

    Дипломат назвала домыслы США о намерениях России разработать противоспутниковое ядерное оружие прикрытием для реализации американских гегемонистских планов. Мораторий Запада на испытания противоспутниковых ракет она охарактеризовала как лицемерие, не затрагивающее арсенал США.

    Россия планирует представить проекты резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 5 октября по 6 ноября в Нью-Йорке. Москва призвала все государства поддержать эти документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк впервые официально признал развертывание американского оружия на орбите.

    В то же время в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность полной демилитаризации космического пространства.

    Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин допустил боевое применение Штатами орбитальных систем для борьбы со спутниками.

    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    15 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам министра, боевые действия можно было остановить на устраивающих Москву условиях.

    «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», – подчеркнул дипломат.

    Глава МИД также назвал несерьезной позицию европейских стран. Он отметил, что Европа отказалась признавать освобожденные территории и уговорила президента США Дональда Трампа отказаться от американского предложения по урегулированию конфликта.

    Ранее Лавров указывал на изменения подхода США к договоренностям на Аляске.

    Российская сторона считала американские инициативы по украинскому вопросу по-прежнему актуальными.

    Москва ожидала реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения кризиса.

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    15 сентября 2026, 14:43 • Новости дня
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    «Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей
    @ Минобороны России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Отечественные войска нанесли точный удар дронами по автомобильному погранпереходу «Ягодин», нарушив логистику поставок иностранного вооружения для украинской армии.

    Атака беспилотных аппаратов «Герань» пришлась по международному логистическому узлу в Волынской области, сообщает Минобороны. Целенаправленные действия военных позволили прервать работу важного транспортного коридора.

    «Граница на замке, ключ у «Герани». На пункте «Ягодин» досрочно закрыли смену», – прокомментировали в военном министерстве удар дронов.

    Поражение подобных объектов инфраструктуры на границе серьезно затрудняет обеспечение противника. Это напрямую влияет на объемы иностранной военной помощи, поступающей на ключевые базы украинских вооруженных сил, отметили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Несколькими днями ранее войска атаковали логистический узел Fire Point в Киевской области. В тот же день Минобороны сообщило об уничтожении распределительных пунктов противника в Запорожье и Николаевской области.

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    15 сентября 2026, 14:31 • Новости дня
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    В Кремле назвали «хорошей инициативой» идею Трампа об энергетическом перемирии
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия положительно оценивает новую американскую инициативу об установлении энергетического перемирия и считает ее весьма своевременной, отметили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков положительно оценил предложение президента США Дональда Трампа установить энергетическое перемирие, пишет РИА «Новости».

    «Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой», – заявил журналистам Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля также уточнил, что российская сторона поддерживает постоянный рабочий контакт с Вашингтоном и всегда решительно выступает за мирные варианты урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Песков опроверг ведение переговоров с Киевом об энергетическом перемирии. До этого Песков назвал вбросом слухи о прекращении ударов по энергообъектам Украины.

    Ранее источники сообщили, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до наступления зимы.

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    15 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    @ David Dozoretz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание на орбите американского оружия, предназначенного для защиты объединенных сил от потенциальных враждебных действий.

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые открыто сообщил о наличии у страны оружия на орбите, выполняющего задачи космического контроля, передает TWZ.

    «Сегодня мы по-прежнему добиваемся того, чтобы быть готовыми к вызовам развивающихся угроз, где бы они ни возникали», – заявил Майнк, добавив, что США уже имеют орбитальное оружие для защиты объединённых сил от враждебных действий.

    После выступления Майнк отказался раскрывать подробности, заметив, что формулировка была «очень тщательно продумана» и он повторяет сказанное дословно. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся сохранение доминирования не только в воздухе, но и в космосе, и именно поэтому Вашингтон был вынужден предпринять шаги для ответных действий при угрозе.

    На отдельном брифинге Майнк заявил, что не станет уточнять типы орбитального оружия, сравнив задачу с обеспечением господства в воздухе. По его словам, по мере того как космос становится всё более важным для военных, экономики и гражданской сферы, США должны сохранять превосходство, но обсуждение деталей подорвало бы сдерживание потенциальных противников.

    Представитель Космических сил США сообщил TWZ, что страна располагает орбитальными средствами космического контроля, способными защитить объединённые силы от враждебных действий. Он пояснил, что космический контроль охватывает задачи по оспариванию и удержанию пространства с использованием кинетических и некинетических средств для дезорганизации, ухудшения или уничтожения возможностей противника при необходимости, при этом операции ведутся в соответствии с Договором о космосе и нормами международного гуманитарного права.

    В материале напоминается, что Договор о космосе 1967 года запрещает размещать на орбите ядерное и другое оружие массового поражения, но не ограничивает обычные вооружения. До нынешнего заявления официально признанными противоспутниковыми средствами США считались только наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, хотя в 2022 году Вашингтон объявил мораторий на испытания разрушительных ракет прямого перехвата.

    Контекстом для нынешнего признания названы быстрый рост противоспутниковых возможностей Китая и России и расширение их орбитальных группировок. Глава Командования космическими операциями США генерал Стивен Уайтинг ранее подчёркивал, что в космосе «нет безопасной гавани», а спутники постоянно находятся в зоне поражения чужих систем. Командующий Combat Forces Command Космических сил США генерал Грегори Ганьон отмечал, что одних мер защиты недостаточно и для контроля в космосе необходима и возможность удара.

    Майнк признал, что усиление вооружённого присутствия в космосе вызывает опасения из-за роли спутниковых систем в повседневной жизни и экономике, но сослался на активные разработки Пекина и Москвы. По его словам, задача американского правительства – обеспечить защиту граждан от новых угроз. Несмотря на сохраняющиеся вопросы, теперь официально подтверждено: США уже развернули по меньшей мере часть орбитальных систем вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Накануне Мейнк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Ранее компания Northrop Grumman подготовила к запуску роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle с двумя манипуляторами, предназначенный для обслуживания спутников и потенциального уничтожения орбитальных целей.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

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    15 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Россиянин Самуйловский в суде США признал вину в обходе санкций
    Россиянин Самуйловский в суде США признал вину в обходе санкций
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России, Эстонии и Швейцарии Андрей Самуйловский признал вину в сговоре с целью незаконного экспорта американских авиазапчастей в Россию, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Министерства юстиции США.

    В документе говорится, что 32-летний Самуйловский признал участие в схеме нелегального экспорта авиадеталей на территорию России в обход американских санкций, передает ТАСС.

    По данным Минюста, с начала 2022 года по сентябрь 2024 года Самуйловский в составе группы лиц организовал десятки поставок авиазапчастей на общую сумму около 2 млн долларов. Ведомство заявило, что эти детали в конечном итоге были реэкспортированы в Россию.

    Американские власти заявили, что осужденному может грозить до 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора назначено на 13 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году гражданин Латвии Олег Чистяков был экстрадирован в США по обвинению в незаконных поставках авиационного оборудования в Россию.

    Гражданин России Максим Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники, которая могла применяться в приборах ночного видения и оптических прицелах.

    Также гражданин России Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений при пересылке частей и компонентов огнестрельного оружия в Казахстан для последующей доставки в Россию.

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    15 сентября 2026, 10:48 • Новости дня
    Истребитель НАТО впервые сбил неизвестный дрон в небе Литвы

    Силы НАТО впервые уничтожили беспилотник в воздушном пространстве Литвы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребитель НАТО в ночь на вторник сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство Литвы. Как сообщил портал TV3 со ссылкой на департамент пожарной охраны и спасения, БПЛА в литовском небе был сбит впервые.

    Неизвестный летательный аппарат оказался в небе прибалтийской республики вскоре после полуночи, из-за чего власти объявили угрозу с воздуха в трех районах, передает ТАСС.

    Для перехвата цели оперативно подняли натовскую авиацию, которая спустя полчаса успешно ликвидировала дрон вблизи Каунасского района. Сейчас специалисты ведут сбор обломков уничтоженного аппарата, который, по предварительным оценкам, мог быть оснащен взрывчаткой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее авиация Североатлантического альянса поднималась по тревоге в небе над Литвой из-за стаи птиц.

    В августе литовская армия развернула на подступах к Вильнюсу зенитные комплексы NASAMS для защиты от беспилотников.

    Месяцем ранее истребители союзных сил уничтожили неопознанный дрон в воздушном пространстве соседней Латвии.

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    15 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    В США демократы поссорились из-за санкций против России

    Демократы США столкнулись с расколом из-за законопроекта об антироссийских санкциях

    В США демократы поссорились из-за санкций против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Законопроект о санкциях против России, названный в честь экс-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), вызвал разногласия среди демократов в Палате представителей США. Руководство фракции выступает против документа из-за расширения тарифных полномочий Дональда Трампа, однако часть конгрессменов готова его поддержать или пока не определилась.

    Руководство Демократической партии в Палате представителей США выступает против законопроекта о санкциях в отношении России, передает Axios. Документ, названный в честь покойного сенатора Линдси Грэма, позволит администрации Дональда Трампа вводить пошлины до 100% для пяти главных импортеров российской нефти.

    «Демократы Палаты представителей твердо поддерживают Украину, но закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана принесет больше вреда, чем пользы», – заявили конгрессмены Грег Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они отметили, что документ значительно расширяет полномочия президента по тарифам, но не обязывает вводить санкции.

    Документ позволяет администрации президента вводить пошлины до 100% в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Таким образом, демократы оказались перед выбором между поддержкой Украины и нежеланием предоставлять Трампу дополнительные возможности влиять на торговую политику.

    Голосование намечено на эту неделю. По данным издания, республиканцам могут потребоваться голоса демократов, чтобы компенсировать отказ части представителей собственного изоляционистского крыла поддержать законопроект.

    Против документа совместно выступили ведущие демократы в трех комитетах Палаты представителей – Грегори Микс, Дон Байер и Ричард Нил. Они заявили, что продолжат поддерживать Украину, однако считают предложенные меры скорее вредными, чем полезными. По их оценке, законопроект существенно расширяет президентские полномочия по введению пошлин, но при этом не обязывает администрацию вводить санкции против России.

    Другую позицию занял демократ от штата Мэн Джаред Голден, который нередко расходится с партийным руководством. Он сообщил, что почти наверняка проголосует за документ, поскольку поддерживает как санкции, так и применение пошлин. Издание отмечает, что Голден был единственным демократом, открыто одобрявшим многие спорные протекционистские меры Трампа.

    Сопредседатель межпартийной группы по Украине Марси Каптур заявила, что внимательно изучает законопроект и обсуждает его с коллегами по группе. Другой сопредседатель группы от демократов Майк Куигли сообщил, что его решение будет зависеть от точных формулировок документа.

    Микс и бывший лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер пытались скорректировать положения о торговле. Однако в понедельник контролируемый республиканцами комитет по регламенту отклонил предложенные поправки и направил законопроект на процедурное голосование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, старшие демократы в Палате представителей выступили против законопроекта Линдси Грэма об антироссийских санкциях. Центристы опасаются наделения Дональда Трампа чрезмерно широкими полномочиями для введения пошлин. Месяцем ранее американский Сенат одобрил этот документ.

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    14 сентября 2026, 23:55 • Новости дня
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    Минфин США назвал ВТБ банком с наиболее масштабными санкционными ограничениями
    @ Demian Stringer/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский банк ВТБ оказался среди финансовых организаций с наиболее масштабными санкционными ограничениями, сообщило Министерство финансов США.

    «ВТБ входит в число финансовых организаций мира, в отношении которых действуют наиболее масштабные финансовые ограничения», – говорится в заявлении ведомства.

    Американское министерство также предупредило, что любое взаимодействие с российским банком может повлечь серьезные санкционные риски для структур из США, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США внес российский банк ВТБ в иранский санкционный список.

    Ранее американское ведомство добавило в тот же перечень турецкий банк Golden Global с его дочерними структурами.

    Незадолго до этого министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности как заключения сделки с Тегераном, так и продолжения санкционного давления или новых ударов.

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    14 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    США внесли российский банк ВТБ в иранский черный список

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов Соединенных Штатов расширило действующие ограничительные меры в отношении крупного российского банка ВТБ, добавив его в специальный санкционный перечень по Ирану.

    Соответствующее заявление было официально опубликовано американским финансовым ведомством, передает ТАСС. Отмечается, что первые секторальные санкции Вашингтон начал применять против ВТБ еще в 2014 году.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент анонсировал систематическое применение санкций за поддержку Ирана.

    В начале сентября американское ведомство внесло турецкий банк Golden Global в иранский санкционный список.

    Двумя годами ранее власти Соединенных Штатов предъявили обвинения главе ВТБ Андрею Костину в нарушении антироссийских ограничений.

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    14 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    ЦБ назвал долю рубля в расчетах за российский экспорт в Америку

    ЦБ: Доля рубля в расчетах за российский экспорт в Америку достигла 54%

    Tекст: Дарья Григоренко

    В июле 2026 года использование российской валюты при оплате экспорта в страны Америки увеличилось на 13,4 процентного пункта, следует из анализа данных Банка России.

    Показатель достиг 53,7% против июньских 40,3%, передает РИА «Новости». Рост доли национальной валюты зафиксирован и в расчетах за экспорт в Океанию, где показатель увеличился с 39,4% до 94%.

    Вместе с тем при торговле с другими регионами использование рублей сократилось. Наиболее заметное падение отмечено в операциях со странами Карибского бассейна – с 62,3% до 45,1%, что является минимальным значением с декабря 2022 года.

    Снижение также затронуло расчеты со странами Азии, где доля рубля упала на 3,8 процентного пункта, составив 65%. В торговле с африканскими государствами показатель уменьшился на 3,5 процентного пункта, до 92%, а с Европой – на три процентных пункта, достигнув 71,7%.

    По итогам июля общая доля российской валюты в экспортных расчетах составила 66,4%, снизившись по сравнению с июньским показателем в 69,4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Минфин зафиксировал значительный рост доли российской валюты в международных расчетах.

    В июле МИД отчитался о практически полном переводе товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона на рубли.

    Месяцем ранее президент Владимир Путин оценил долю нацвалюты в экспортных операциях страны в 65%.

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    15 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Астрофизик объяснил причину смещения даты осеннего равноденствия

    Ученый Иванов: Разница в датах начала осени возникает из-за вытянутости орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Ученый Александр Иванов объяснил причину ежегодного смещения даты осеннего равноденствия разницей между реальным вращением Земли и календарным годом.

    Разница в датах начала астрономической осени возникает из-за вытянутости земной орбиты и разной скорости движения планеты, передает РИА «Новости».

    Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов объяснил, что Земля тратит на один полный орбитальный цикл примерно на шесть часов больше, чем длится стандартный календарный год.

    «День осеннего равноденствия может наступать 22 или 23 сентября. Это связано с небольшой вытянутостью орбиты Земли и неравномерным движением Земли по своей орбите вокруг Солнца – изменяя ее скорость», – рассказал ученый.

    Астрофизик добавил, что длительность звездных суток составляет 23 часа 56 минут и четыре секунды. За год эти недостающие минуты складываются в целые сутки. В високосные годы время корректируется примерно на 18 часов, поэтому дата равноденствия колеблется между 22 и 23 сентября.

    В 2026 году осеннее равноденствие выпадет на 23 сентября. В этот день продолжительность светлого и темного времени суток сравняется, а Солнце пересечет небесный экватор, равномерно освещая планету от северного до южного полюса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Московского планетария анонсировала приход астрономической осени в Россию 23 сентября.

    Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев спрогнозировал увеличение продолжительности ночи после этой даты.

    Старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин объяснил сдвиг дат равноденствия несовпадением календарного и истинного солнечного года.

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