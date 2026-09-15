В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Неизвестный беспилотник разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером
Bild: Неизвестный дрон разбился у военного аэродрома бундесвера под Ганновером
Беспилотный летательный аппарат неустановленной принадлежности потерпел крушение в безлюдной местности неподалеку от немецкого аэродрома Вунсторф под Ганновером, пишет газета Bild.
Инцидент произошел в федеральной земле Нижняя Саксония, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild. На место происшествия оперативно стянули крупные силы полиции.
В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск обломков рухнувшего аппарата. Падение произошло вдали от жилых домов, поэтому угрозы для местного населения нет.
Специалистам предстоит выяснить личность владельца и оператора дрона. На данный момент эта информация остается неизвестной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бундесвер за последние годы зафиксировал сотни пролетов неопознанных беспилотников над немецкими военными объектами.
В начале августа охранники заметили шесть подозрительных дронов над базой ремонта зенитных ракетных комплексов Patriot в Мехернихе.
В ответ на участившиеся инциденты в Кохштедте начал работу специальный исследовательский центр антидроновой защиты.