Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Над военными объектами Германии заметили сотни БПЛА за последние годы
RND: Бундесвер зафиксировал сотни БПЛА над военными объектами Германии
За последние несколько лет над немецкими военными базами были зафиксированы сотни пролетов неопознанных дронов, причем иногда аппараты появлялись целыми группами, сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Неназванный представитель бундесвера заявил RND, что неизвестные беспилотники неоднократно замечали над военными объектами вооруженных сил Германии, передает ТАСС. При этом никаких доказательств подобных инцидентов предоставлено не было.
Источник в бундесвере также заявил, что эти сообщения касаются в основном отдельных беспилотников, но иногда фиксируются и рои.
Отмечается, что раскрывать какие-либо подробности произошедших инцидентов собеседник издания отказался.
Ранее над военной базой бундесвера в Мехернихе заметили шесть неопознанных беспилотников.
Глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп выступил за централизацию системы защиты от БПЛА.
Канцлер Фридрих Мерц назвал полеты дронов в воздушном пространстве Германии попытками шпионажа.