На недавно избранную главу города Хердекке в ФРГ напал неизвестный с ножом

На недавно избранную главу Хердекке в ФРГ напал неизвестный с ножом
Новоизбранная мэр города Хердекке на западе Германии – 57-летняя Ирис Штальцер – находится в критическом состоянии после того, как во вторник около полудня на нее напал неизвестный с ножом.
Новоизбранная мэр города Хердеке на западе Германии находится в критическом состоянии после того, как во вторник ее обнаружили с множественными ножевыми ранениями, сообщили власти.
Ирис Штальцер получила ножевое ранение около полудня, сообщала телекомпания WDR. Газета Bild добавила, что у женщины были ножевые ранения шеи и живота.
В совместном заявлении прокуратуры и полиции говорится, что расследование рассматривает все возможные версии.
«В настоящее время нельзя исключать участие близких родственников», – цитирует ведомство Reuters.
Нападение на Штальцер произошло после общерегиональной предвыборной кампании, которую политики в Северном Рейне-Вестфалии охарактеризовали как жестокую и грубую.
Штальцер, социал-демократ, должна вступить в должность в ноябре после избрания мэром города Хердеке в Рурском регионе. Ирис – адвокат по трудовому праву, которая годами была важной фигурой в местной политике Хердеке с населением более 20 тыс. человек.
Она отстранила от должности консервативного мэра при поддержке «Зеленых», а консервативный канцлер Фридрих Мерц призвал к скорейшему расследованию нападения на Штальцер.
Ирис Штальцер была обнаружена 15-летним сыном с серьезными травмами и несколькими ножевыми ранениями в своей квартире в Хердеке в Северном Рейне-Вестфалии, сообщает Independent со ссылкой на немецкие СМИ.
Сына Штальцер увели в наручниках и комбинезоне «исключительно для защиты доказательств», сообщила полиция немецкой газете Bild. В момент нападения в доме также находилась ее 17-летняя дочь. Как сообщает немецкое издание, 15-летний сын рассказал полиции, что на его мать напали несколько мужчин.
