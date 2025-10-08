  • Новость часаПутин заявил о правильности решений, принятых в феврале 2022 года
    Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    Алексей Чеснаков Меркель придумала объяснение для глупых

    По мнению Меркель, одним из факторов, который привел к началу боевых действий на Украине, стала пандемия. Дескать, из-за этого «с Путиным невозможно было лично обсудить разногласия». Это вызывает ощущение неловкости.

    8 октября 2025, 01:25

    На недавно избранную главу города Хердекке в ФРГ напал неизвестный с ножом

    На недавно избранную главу Хердекке в ФРГ напал неизвестный с ножом

    Tекст: Ирма Каплан

    Новоизбранная мэр города Хердекке на западе Германии – 57-летняя Ирис Штальцер – находится в критическом состоянии после того, как во вторник около полудня на нее напал неизвестный с ножом.

    Новоизбранная мэр города Хердеке на западе Германии находится в критическом состоянии после того, как во вторник ее обнаружили с множественными ножевыми ранениями, сообщили власти.

    Ирис Штальцер получила ножевое ранение около полудня, сообщала телекомпания WDR. Газета Bild добавила, что у женщины были ножевые ранения шеи и живота.

    В совместном заявлении прокуратуры и полиции говорится, что расследование рассматривает все возможные версии.

    «В настоящее время нельзя исключать участие близких родственников», – цитирует ведомство Reuters.

    Нападение на Штальцер произошло после общерегиональной предвыборной кампании, которую политики в Северном Рейне-Вестфалии охарактеризовали как жестокую и грубую.

    Штальцер, социал-демократ, должна вступить в должность в ноябре после избрания мэром города Хердеке в Рурском регионе. Ирис – адвокат по трудовому праву, которая годами была важной фигурой в местной политике Хердеке с населением более 20 тыс. человек.

    Она отстранила от должности консервативного мэра при поддержке «Зеленых», а консервативный канцлер Фридрих Мерц призвал к скорейшему расследованию нападения на Штальцер.

    Ирис Штальцер была обнаружена 15-летним сыном с серьезными травмами и несколькими ножевыми ранениями в своей квартире в Хердеке в Северном Рейне-Вестфалии, сообщает Independent со ссылкой на немецкие СМИ.

    Сына Штальцер увели в наручниках и комбинезоне «исключительно для защиты доказательств», сообщила полиция немецкой газете Bild. В момент нападения в доме также находилась ее 17-летняя дочь. Как сообщает немецкое издание, 15-летний сын рассказал полиции, что на его мать напали несколько мужчин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, на коммерческом объекте в центре Лондона произошла поножовщина, в результате которой двое мужчин погибли, еще двое пострадали.

    6 октября 2025, 14:50
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Политолог Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО

    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если Дональд Трамп повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, то Ангела Меркель намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки», она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений. Таким образом, экс-канцлер Германии, вероятно, стремится заявить себя «главной переговорщицей» в будущем урегулировании, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Ангела Меркель, по всей видимости, горит желанием вернуться в европейскую и мировую политику. Она дает понять, что все кругом не умеют разговаривать с Владимиром Путиным, а она знает, как найти к нему подход», – считает германский политолог Александр Рар.

    Он признался, что не удивится, если экс-канцлер Германии предложит себя в качестве «главной переговорщицы» в урегулировании украинского кризиса. «В европейских столицах – причем не только в Будапеште и Братиславе – хотят дипломатического разрешения ситуации. Поэтому Меркель намекает на то, что сможет вести переговоры с президентом России не хуже Дональда Трампа», – отметил эксперт.

    Рар увидел параллели между заявлением немецкого политика о событиях 2021 года и словами главы Белого дома: американец повторяет, что он не допустил бы конфликта на Украине, а немецкий политик намекает, что «если бы ей не помешали строптивые прибалты и поляки, она добилась бы договоренностей с Москвой в рамках Минских соглашений».

    При этом Меркель признает, что те договоренности сыграли важную роль в милитаризации украинской стороны. «Она не на стороне России. Экс-канцлер хочет показать, что она твердый орешек в переговорах, но умеет достигать поставленных целей. Меркель готова пойти навстречу Москве только в вопросе членства Украины в НАТО. По всем остальным пунктам она будет искать жесткие компромиссы», – заключил Рар.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    «Сейчас времена изменились, и нам нужно подумать, какую лучше всего занять позицию для достижения мира», – отметила Меркель. Экс-канцлер также выразила мнение, что Европе нужно показать реальную сдерживающую силу и поддержать Киев.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    7 октября 2025, 07:58
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    Меркель спровоцировала скандал между Польшей и Германией
    @ Christian Marquardt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывание бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о роли Польши и Прибалтики в начале спецоперации на Украине стало причиной острой реакции Варшавы.

    Дипломатический скандал между Варшавой и Берлином начался после слов Меркель о том, что Польша и страны Прибалтики косвенно спровоцировали начало спецоперации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    В публикации отмечается, что в Польше подобные слова встретили резко негативно. Один из бывших польских премьер-министров Матеуш Моравецкий заявил, что политика Меркель в отношении России нанесла ущерб безопасности Европы.

    Напряженность между Польшей и Германией возникла не только на почве заявлений бывшего канцлера, но и из-за разногласий по вопросам безопасности границы, связанных с миграционным кризисом. Польская сторона также выражает разочарование позицией Германии к России как при Меркель, так и при ее нынешнем канцлере Олафе Шольце.

    Напомним, Меркель заявила, что Польша и Прибалтика сопротивлялись попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Также бывший канцлер Германии указывала, что пандемия коронавируса также стала одной из причин украинского кризиса.

    7 октября 2025, 18:10
    Франция шокировала Евросоюз

    Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    6 октября 2025, 18:40
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что оценки экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель вызывают вопросы к политике Германии.

    Глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон прокомментировал заявление бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о косвенной вине стран Прибалтики и Польши за начало спецоперации, передает «Российская газета».

    Михкельсон считает, что слова Меркель бросают тень на нее саму и вынуждают задуматься о том, каким был политический курс Германии в годы ее руководства. По его мнению, подобные высказывания вызывают сомнения в правильности выбранной ФРГ внешней политики.

    Он также подчеркнул, что ответственность за провал Минских соглашений лежит на самой Меркель.

    Ранее Ангела Меркель рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией. По ее словам, именно это косвенно стало одной из причин начала спецоперации на Украине.

    Экс-канцлер Германии пояснила, что в 2021 году предложила новый формат диалога между Евросоюзом и Владимиром Путиным, но Эстония, Латвия Литва и Польша активно воспротивились этой идее. Поляки и прибалты боялись, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, уточнила политик.

    Ранее политик заявляла, что ее сделали «козлом отпущения» за украинский кризис из-за того, что она не поддержала в 2008 году на саммите НАТО ускоренное вступление Украины в альянс. Меркель признавала при этом, что Минские соглашения были призваны дать украинской стороне время, чтобы сделать республику сильнее.

    6 октября 2025, 03:55
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    6 октября 2025, 21:57
    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине

    Меркель заявила, что пандемия затруднила переговоры с Путиным по Украине

    Меркель назвала COVID одной из причин начала конфликта на Украине
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на возможность вести эффективные переговоры с Владимиром Путиным по Украине.

    Пандемия коронавируса стала одним из ключевых факторов, повлиявших на решение властей России начать спецоперацию на Украине, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan, передает РБК. По ее словам, она не могла лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным из-за коронавирусных ограничений. «Я не могла встречаться лично, а по видеосвязи такие вопросы не решить», – отметила Меркель.

    Бывший канцлер подчеркнула, что дистанционные форматы переговоров были неэффективны для принятия важных политических решений.

    Ранее Ангела Меркель заявила, что Польша и страны Балтии сорвали попытку урегулировать ситуацию на Украине и наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Меркель отметила, что европейские страны должны стремиться к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что развитие конфликта на Украине можно было предотвратить при других отношениях с администрацией Джо Байдена.

    5 октября 2025, 19:28
    Мерц рассказал Трампу о планах использовать активы России

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил о намерениях Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил.

    Мерц провел телефонные переговоры с Трампом, передает РИА «Новости». В ходе беседы Мерц рассказал Трампу о планах Берлина использовать замороженные российские активы для поддержки Киева. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

    Пресс-секретарь отметил: «Федеральный канцлер сообщил об инициативе использовать замороженные российские активы для поддержки украинских вооруженных сил». Также президенты обсудили развитие ситуации на Украине и подтвердили намерение продолжать совместные усилия ради прекращения конфликта.

    По словам Корнелиуса, лидеры согласовали свои позиции по событиям в секторе Газа. Они пришли к единому мнению, что на переговорах в Египте необходимо добиться освобождения заложников, прекращения боевых действий и разоружения ХАМАС.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран Евросоюза.

    Страны G7 прокредитовали Украину на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждения судьбы замороженных российских активов в Евросоюзе напоминают действия банды.

    6 октября 2025, 02:50
    Захарова высмеяла заявление Мерца о причастности России к полетам дронов в ФРГ
    Захарова высмеяла заявление Мерца о причастности России к полетам дронов в ФРГ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Россия якобы стоит за появлением дронов в немецком воздушном пространстве.

    Захарова указала, что Германия по-прежнему «не разобралась» в ситуации с подрывом «Северных потоков». Она отметила, что власти Германии «до сих пор не в курсе, кто их подорвал». «До дронов руки дойдут в следующем веке, видимо», – приводит слова Захаровой РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заявили, что за большинством инцидентов с дронами в немецком воздушном пространстве якобы стоит Россия.

    Фракция «Альтернатива для Германии» обвинила правительство Германии в бездействии по ситуации с подрывом «Северных потоков». Российский посол в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что расследование подрывов «Северных потоков» должно быть полным и прозрачным. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Германия стала называть подрывы «Северных потоков» терактом, однако российскую сторону к расследованию не допускают.

    7 октября 2025, 18:51
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов

    Канцлер Германии Мерц предупредил о сокращении реальных доходов в стране

    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Фридрих Мерц предупредил о сокращении реальных доходов в Германии на фоне старения населения и растущих расходов на социальные программы.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о предстоящем снижении реальных доходов граждан, передает «Комсомольская правда».

    По словам политика, одной из причин этого станет необходимость направлять больше средств на пенсии, здравоохранение и уход за пожилыми.

    Издание отмечает, что система здравоохранения Германии уже испытывает дефицит, измеряющийся миллиардами евро. В 2026 году ожидается новая финансовая «дыра» не менее 4 млрд евро. Власти обсуждают повышение взносов, а также частичную отмену существующих льгот.

    Мерц также высказал идею реформировать пенсионную систему. По его предложению, возраст выхода на пенсию можно заменить требованием определенного трудового стажа.

    Ранее, по данным опроса института INSA, уровень недовольства работой канцлера среди немцев достиг 65%. Большинство опрошенных граждан отмечают раздражение действиями Мерца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля.

    7 октября 2025, 09:48
    Польша и Прибалтика обвинили Меркель в оправдании действий России

    Politico: Польша и Прибалтика обвинили Меркель в оправдании действий России

    Польша и Прибалтика обвинили Меркель в оправдании действий России
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высказывания экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о событиях вокруг Украины вызвали резкую критику со стороны балтийских и польских политиков.

    Реакция последовала после интервью Ангелы Меркель венгерскому изданию Partizan, где она заявила, что в 2021 году предлагала прямые переговоры с Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, но столкнулась с противодействием со стороны Польши и стран Балтии, передает Politico.

    Меркель объяснила, что эти страны опасались отсутствия единой позиции ЕС по России. Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал удивление тем, что Меркель и после начала конфликта на Украине продолжает придерживаться прежнего мнения. Он подчеркнул, что Германия и Меркель в прошлом недооценивали Россию, несмотря на предупреждения Балтии.

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия несет единоличную ответственность за происходящее, и назвал причиной конфликта «империалистические амбиции» Москвы.

    Польские политики, в том числе экс-премьер Матеуш Моравецкий и евродепутат Вальдемар Буда, обвинили Меркель в попустительстве и назвали ее действия вредными для Европы. Некоторые польские политические деятели, включая Марека Магеровского, отметили, что слова Меркель были интерпретированы СМИ преувеличенно, однако он также оценил ее политическое наследие как провальное для Германии и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan рассказала о сопротивлении Польши и стран Балтии попыткам наладить диалог с Россией в 2021 году.

    Высказывание Меркель о роли Польши и Прибалтики в начале спецоперации на Украине стало причиной острой реакции Варшавы.

    Председатель комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон заявил, что оценки Меркель вызывают вопросы к политике Германии.

    6 октября 2025, 01:59
    Мерц заявил о причастности России к полетам дронов над Германией
    Мерц заявил о причастности России к полетам дронов над Германией
    @ Uwe Koch/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению властей Германии, за большинством инцидентов с дронами в немецком воздушном пространстве стоит Россия, заявил канцлер Фридрих Мерц.

    «Мы полагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия», – приводит слова канцлера Reuters.

    Мерц подчеркнул, что частота вторжений в воздушное пространство Европы достигла беспрецедентного уровня, даже если сравнивать с временами холодной войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что зафиксированные в воздушном пространстве Германии беспилотники не были вооружены и совершали разведывательные полеты. Власти Германии отметили высокий уровень угрозы, связанной с использованием дронов.

    5 октября 2025, 05:43
    Бундестаг собрался обсудить законопроект о военной службе в Германии

    DPA: Бундестаг на следующей неделе обсудит законопроект о военной службе в ФРГ

    Tекст: Антон Антонов

    Фракции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на следующей неделе проведут в Бундестаге обсуждения законопроекта о новой модели военной службы, сообщает DPA.

    Представитель СДПГ сообщил, что лидеры коалиционных фракций достигли согласия о проведении дебатов. Он отметил: «Мы стремимся к скорейшему принятию закона о военной службе, который будет соответствовать сохраняющейся напряженной ситуации с безопасностью».

    Представитель ХДС/ХСС также подтвердил, что обе стороны ведут плодотворные переговоры после коалиционной встречи в Вюрцбурге в конце августа. Он подчеркнул, что «лидеры двух парламентских фракций несколько дней назад договорились, что первые дебаты в Бундестаге состоятся через неделю», передает ТАСС со ссылкой на DPA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного Минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы. Законопроект предусматривает внедрение добровольной службы по шведской модели с обязательным медицинским освидетельствованием для всех выпускников школ. Документ также допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

    7 октября 2025, 11:59
    Посол Германии проигнорировал вызов в МИД Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Немецкий посол в грузинской столице Питер Фишер не прибыл во вторник в МИД страны на встречу всех аккредитованных в стране дипломатов по событиям 4 октября, когда в Грузии пресекли госпереворот, сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    С дипломатами встречался первый заместитель министра иностранных дел Грузии Георгий Зурабашвили, однако по неизвестной причине Фишер, отличающийся резкой критикой правительства «Грузинской мечты», не явился.

    Посольство Германии пока не выступило с комментариями.

    В сентябре посол Германии был вызван в МИД Грузии, где ему разъяснили недопустимость вмешательства во внутренние дела республики. Берлин выступил в защиту своего дипломата.

    Депутат от правящей партии Тенгиз Шарманашвили назвал аккредитованных в стране послов ряда стран ЕС «исполнительными функционерами «глубинного государства».

    Примечательно, что пока ни одно западное посольство не осудило действия радикалов, которые штурмовали дворец президента.

    Более того, внешнеполитические ведомства Чехии, Норвегии, стран Прибалтики уже выступили в «защиту демократии в Грузии», фактически поддержав оппозиционеров.

    Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе называл некоторых европейских дипломатов «послами ненависти», он указывал на радикальное падение доверия к Евросоюзу.

    5 октября 2025, 18:04
    Полиция отвергла связь испытателя дрона во Франкфурте с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Полиция на обнаружила связи с Россией у мужчины, которого задержали за запуск дрона в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне.

    Над аэропортом Франкфурта-на-Майне был замечен беспилотник, вследствие чего полиция задержала 41-летнего мужчину, передает DW (признан в России СМИ-иноагентом). Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что подозреваемый является испытателем дронов и не имеет никаких связей с Россией.

    Полиция сообщила, что мужчине, запустившему дрон вблизи аэропорта, грозит штраф, который может превысить 10 тыс. евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину за запуск дрона в аэропорту. В норвежском аэропорту Му-и-Рана сотрудники правоохранительных органов задержали троих граждан Германии за запуск беспилотников в запретной зоне.

    5 октября 2025, 06:13
    Полицейские задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
    Полицейские задержали оператора-любителя за запуск дрона у аэропорта Франкфурта
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту Франкфурта-на-Майне задержан 41-летний мужчина, который запустил дрон, он оказался оператором-любителем и хотел протестировать недавно купленный беспилотник, сообщило управление полиции города.

    «Вчерашним утром пятницы (3 октября) в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Bild текст сообщения.

    По данным полиции, 41-летний мужчина произвел короткий запуск дрона в бесполетной зоне, чтобы протестировать недавно купленное устройство. Мужчину задержали, ему инкриминируют нарушение общественного порядка и грозит штраф «в пятизначном» размере.

    Bild ранее сообщала о задержании 41-летнего хорвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии было зафиксировано 172 случая нарушения движения воздушного транспорта дронами за девять месяцев 2025 года. В районе аэропортов произошло 123 таких инцидента, лидером стал Франкфурт-на-Майне с 37 случаями. Bild пишет, что над аэропортом Мюнхена 3 октября обнаружили военные разведывательные беспилотники.

    6 октября 2025, 08:36
    Меркель призвала Европу искать дипломатическое решение конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что европейские страны должны прилагать усилия для дипломатического урегулирования ситуации на Украине, а не только усиливать оборону, сообщает Partizan.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan призвала европейские страны сосредоточиться на дипломатических путях разрешения конфликта на Украине, передает URA.RU. По ее словам, военное усиление важно, однако без дипломатии невозможно добиться мира, как это было в период холодной войны.

    Меркель подчеркнула, что европейским государствам необходимо заранее и совместно анализировать последствия дипломатических шагов для развития ситуации. Она напомнила, что за время своего канцлерства пришла к убеждению: страны Европы способны эффективно действовать только в координации друг с другом.

    «В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», – заявила бывший канцлер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ангела Меркель назвала отношения с Владимиром Путиным сложными. Меркель заявила, что партия АдГ презирает человеческое достоинство. Меркель признала, что политика «открытых дверей» привела к усилению АдГ.

