Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что внешнеполитическое ведомство королевства предприняло устный демарш, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, шведская сторона не представила никаких доказательств причастности российского корабля к инциденту. Ранее французские военные сообщили о нейтрализации дрона на подлете к авианосцу «Шарль де Голль», стоявшему в шведском порту.

Кроме того, российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза «Каффа», на борту которого находятся десять граждан России. Судно под гвинейским флагом было остановлено властями Швеции шестого марта.

В диппредставительстве отметили, что находятся в контакте с компетентными органами королевства и готовы оказать экипажу необходимую консульскую помощь. По заверениям шведской стороны, обстановка на борту остается спокойной.

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Судно подозревается в отсутствии гражданства.

В сентябре военно-морские силы Швеции провели проверку на борту следовавшего из России грузового судна «Михаил Дудин».

Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.