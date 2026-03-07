В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
Швеция устроила демарш послу России из-за якобы запуска БПЛА
МИД Швеции 5 марта провел устный демарш перед послом России по поводу предполагаемого запуска беспилотника с российского военного корабля, находившегося 25 февраля в шведских территориальных водах, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Глава российской дипмиссии в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что внешнеполитическое ведомство королевства предприняло устный демарш, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, шведская сторона не представила никаких доказательств причастности российского корабля к инциденту. Ранее французские военные сообщили о нейтрализации дрона на подлете к авианосцу «Шарль де Голль», стоявшему в шведском порту.
Кроме того, российское посольство держит на контроле ситуацию с задержанием сухогруза «Каффа», на борту которого находятся десять граждан России. Судно под гвинейским флагом было остановлено властями Швеции шестого марта.
В диппредставительстве отметили, что находятся в контакте с компетентными органами королевства и готовы оказать экипажу необходимую консульскую помощь. По заверениям шведской стороны, обстановка на борту остается спокойной.
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом. Судно подозревается в отсутствии гражданства.
В сентябре военно-морские силы Швеции провели проверку на борту следовавшего из России грузового судна «Михаил Дудин».
Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.