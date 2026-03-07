В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.0 комментариев
Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
В автокатастрофе 4 марта погибла актриса театра и сериалов «Склифосовский» и «Универ» Екатерина Ведунова и её дочь Элина Найт.
О случившемся рассказала коллега погибшей Марианна Прядко-Белоусова, передает РИА «Новости». Авария унесла жизни артистки и ее ребенка.
«Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая «Котя», Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», – написала Прядко-Белоусова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Коллега охарактеризовала Екатерину как доброго и отзывчивого человека, всегда готового поддержать и дать мудрый совет. Она отметила талант и жизнелюбие актрисы, подчеркнув трагичность гибели юной Элины, у которой жизнь только начиналась.
Екатерина Ведунова родилась в 1980 году, окончила Саратовскую консерваторию и служила в Московском современном художественном театре.
Зрителям она известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня» и «Чернобыль».
