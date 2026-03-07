Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью

Tекст: Мария Иванова

О случившемся рассказала коллега погибшей Марианна Прядко-Белоусова, передает РИА «Новости». Авария унесла жизни артистки и ее ребенка.

«Новость, как гром, как удар током. 4 марта в автокатастрофе погибла моя однокурсница, наша милая, всеми любимая «Котя», Екатерина Ведунова... Погибла и дочь Катюши Элина. Невозможно поверить», – написала Прядко-Белоусова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Коллега охарактеризовала Екатерину как доброго и отзывчивого человека, всегда готового поддержать и дать мудрый совет. Она отметила талант и жизнелюбие актрисы, подчеркнув трагичность гибели юной Элины, у которой жизнь только начиналась.

Екатерина Ведунова родилась в 1980 году, окончила Саратовскую консерваторию и служила в Московском современном художественном театре.

Зрителям она известна по ролям в сериалах «Склифосовский», «Универ. Новая общага», «СашаТаня» и «Чернобыль».

