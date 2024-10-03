Россия запланировала запуск первого импортозамещенного спутника на 2026 год

Первый российский импортозамещенный спутник связи планируют запустить в декабре 2026 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Запуск первого российского импортозамещенного спутника связи «Экспресс-АМУ4» намечен на декабрь 2026 года, передает ТАСС. Ввод в эксплуатацию спутника планируется на март 2027 года. Генеральный директор «Космической связи» Алексей Волин сообщил об этом на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024.

Волин отметил, что «Экспресс-АМУ4» сможет оказывать услуги в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке. Он добавил: «В Европе тоже, если найдутся потребители». Это позволит России расширить рынок своих услуг связи за пределы национальных границ.

Кроме того, в 2029 году запланирован запуск нескольких других спутников. В январе должны отправиться на орбиту «Экспресс-АМУ6» и «Экспресс-АМУ51», которые займут позиции на геостационарной орбите. В июле планируется запуск «Экспресс-АМУ52», который обеспечит связью Дальний Восток и Сибирь. В апреле того же года на замену «Экспресс-АМ7» отправится «Экспресс-40».

Следующий этап развития спутниковой сети «Космической связи» предусматривает запуск аппаратов «Экспресс-АМУ8» и «Экспресс-АТ4» в 2030 году. Эти шаги помогут укрепить позиции России на мировом рынке спутниковых услуг, обеспечивая надежную связь в разных регионах мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия приступили к производству первого полностью отечественного спутника связи. В дополнение к этому предприятия Ростеха разработали актуаторы для СВЧ-переключателей спутника «Экспресс-АМУ4» и начали их поставки, что позволит обеспечивать передачу данных и связь.