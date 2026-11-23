Эксперт Коспанов: Российские компании сократили ИТ-бюджеты в среднем на 10–15%

Tекст: Алексей Дегтярёв

Крупные российские предприятия формируют бюджеты на следующий год в условиях высоких ставок и снижения инвестиций в основной капитал, перекладывая задачи подрядчиков на внутренние ИТ-службы, указал Коспанов «Газете.Ru».

Среди организаций с выручкой от 5 млрд рублей 68% решили заменить премиальную поддержку вендоров собственными силами, а 57% сокращают число привлекаемых интеграторов на сопровождении.

«Сократить команду – самый быстрый способ показать экономию в бюджете, эффект виден уже в следующем квартале. Потери проявляются позже: когда отказывает интеграция или систему нужно перенастроить под новые требования, выясняется, что делать это некому», – заявил Коспанов.

Бизнес рассчитывает легко найти замену уволенным сотрудникам, поскольку количество активных вакансий в отрасли упало, а резюме стало больше. Однако на рынке наблюдается острая нехватка инженеров и архитекторов, знающих ландшафт и специфику конкретной организации. Эксперт спрогнозировал, что к 2027 году фирмам придется привлекать сторонних специалистов для решения накопившихся проблем и платить за их погружение в чужую архитектуру.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце эксперты Президентской академии спрогнозировали сокращение нехватки кадров в России благодаря внедрению искусственного интеллекта.

В сентябре Минцифры сообщило об увеличении объема реализации отечественных программных продуктов до 2,8 трлн рублей.

Весной специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов рассказал о нехватке специалистов в сфере информационных технологий.