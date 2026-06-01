МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии

«Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», – заявил дипломат, передает ТАСС.

Он также констатировал, что украинские военные советники в Ливии активно занимаются подготовкой операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов по противодействию БПЛА, а также инструктируют бойцов спецназа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинского морского беспилотника, запущенного с побережья Западной Ливии.

Позднее ливийские службы с помощью буксира «Марадиф» взяли под контроль поврежденный газовоз и отбуксировали его в безопасный район.

В конце мая в МИД России заявили о налаживании киевскими властями канала поставок вооружений и беспилотников африканским боевикам и их обучении.