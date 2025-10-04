Сторонники ПЦУ захватили храм в Миньковцах на Украине

Осознанный выбор между городом и деревней определяет твою жизнь. Недавно знакомая «городская» дама заявила, что никогда бы не задержалась в деревне больше, чем на пару дней, потому что здесь крайне низкое качество жизни. И тут я задумался – что же в моей жизни некачественно?4 комментария
Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) с применением силы заняли храм Рождества Пресвятой Богородицы, который принадлежал канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в селе Миньковцы Ровненской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Союз православных журналистов (СПЖ).
По данным издания, прибывшие к церкви люди предъявили поддельные документы и срезали замки на дверях, чтобы попасть внутрь. Руководил действиями сторонников ПЦУ Валерий Остапчук, которого в документах указали как «директора храма».
На момент захвата на территории находились полицейские, которые не пускали прихожан УПЦ внутрь их церкви. По информации СПЖ, это не единичный случай: в последние годы украинские власти усилили давление на Украинскую православную церковь Московского патриархата, крупнейшую религиозную общину страны.
Власти страны обосновывают запреты и уголовные преследования в отношении УПЦ ее связями с Россией. Служба безопасности Украины возбуждает уголовные дела против духовенства, проводит обыски в епархиях, храмах и монастырях, а также предъявляет обвинения ряду священников. Сотни православных храмов УПЦ были заняты сторонниками ПЦУ при поддержке местных властей.
С 23 сентября 2024 года на Украине вступил в силу закон, подписанный Владимиром Зеленским, который позволяет властям запрещать деятельность УПЦ.
Так, в селе Заболотье Черновицкой области Украины раскольники Православной церкви Украины захватили Ильинский храм канонической Украинской православной церкви, а «священник» ПЦУ ударил прихожанку.