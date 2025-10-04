National Interest: Ракета «Ярс» делает давление Запада на Москву опасным

National Interest: «Ярс» – ответ России на давление Запада

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет National Interest, «учитывая, что Россия располагает такими системами, как «Ярс», НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль. Но вместо этого ее действия становятся все более воинственными, и напряжение будет только расти из-за вопросов Украины и других глобальных проблем в отношениях Запада и Москвы», передает РИА «Новости».

В материале особо отмечается российская межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», которую авторы называют одной из самых передовых систем в мире. По мнению National Interest, наличие такого вооружения доказывает серьезность позиции России в вопросе ядерной угрозы, а также должно вызывать обеспокоенность у стран НАТО.

Отмечается, что после Холодной войны американское вооружение «увяло на корню», тогда как российские силы сохраняют высокий уровень боеспособности. На Западе, как отмечается, часто недооценивают Россию, однако способность Москвы успешно противостоять НАТО в конфликте на Украине и наличие современного ядерного арсенала – повод задуматься о реальных рисках эскалации.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что тональность высказываний Владимира Путина про Запад оказалось достаточно жесткой. По его словам, при этом о Дональде Трампе президент России упоминал подчеркнуто доброжелательно.

Накануне Путин сообщил, что все государства Североатлантического альянса воюют с Россией на Украине.