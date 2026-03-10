  • Новость часаИран пообещал странам доступ к Ормузскому проливу за высылку послов США и Израиля
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    КСИР назвал условие для прохода иностранных судов через Ормузский пролив
    Борис Акимов Борис Акимов Великий пост и квантовая реальность

    Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.

    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция пытается стать центром Евразии

    Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.

    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    10 марта 2026, 04:25

    Дмитриев назвал время разговора Путина и Трампа «решающим моментом»

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил важность момента для переговоров Москвы и Вашингтона.

    «Важный телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом в решающий момент», – отметил он в соцсети Х.

    Дмитриев отметил, что российско-американский диалог жизненно важен для мира, так как восстановить и обеспечить глобальную энергетическую безопасность возможно только при участии России.

    «Конструктивный разговор длился час. Обсуждались возможные решения конфликта на Украине и в Иране», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран. Вечером 9 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Путин сообщил Трампу об успешном продвижении ВС России в зоне СВО.


    9 марта 2026, 20:20
    Путин обозначил условия энергетического сотрудничества с Европой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова рассмотреть возможность сохранения поставок энергоресурсов в страны Европы, если те подтвердят готовность к сотрудничеству, «избавленному от политической конъюнктуры», заявил президент России Владимир Путин.

    «Если европейские компании, европейские покупатели вдруг решат переориентироваться и обеспечат нам долгосрочную, устойчивую совместную работу, лишённую политической конъюнктуры, избавленную от политической конъюнктуры, – пожалуйста, мы же никогда не отказывались, мы готовы работать и с европейцами», – заявил Владимир Путин на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    Президент отметил, что Москве нужны сигналы от стран Европы, что они «готовы и тоже хотят работать и обеспечат нам эту устойчивость и стабильность».

    Пока же в условиях, когда страны Евросоюза планируют с 25 апреля ввести дополнительные ограничения на покупку российских углеводородов, в том числе СПГ, с перспективной полного запрета таких поставок в 2027 году, российское правительство рассматривает вариант прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок.

    «Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объёмы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное. Сейчас конъюнктура складывается таким образом, что, если мы переориентируемся прямо сейчас на те рынки, которые нуждаются в увеличении поставок, мы можем там сейчас и закрепиться. То есть там, где есть устойчивый долгосрочный спрос и надёжные отношения долгосрочного характера, в те государства», – указал Путин.

    Ранее президент заявил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности, а российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент.

    9 марта 2026, 22:35
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Беседа была инициирована американской стороной и продлилась около часа.

    «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

    Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

    «Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

    Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

    «Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

    По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

    «Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

    В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

    По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.

    8 марта 2026, 12:56
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 12:55
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана

    Востоковед Сажин: Во внутренней ожесточенной борьбе за пост верховного лидера Ирана победил КСИР

    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Израиль и США уже заявили, что их не устраивает назначение сына Али Хаменеи на пост верховного лидера Ирана. Это значит, что на Моджтабу фактически объявлена охота. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Владимир Сажин.

    «В свете последних событий внутриполитическая ситуация в Иране очень непростая. После убийства аятоллы Али Хаменеи внутри высшей военно-политической элиты шла серьезная борьба, в том числе за пост верховного лидера», – объясняет Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Он напомнил, что во времена избрания Али Хаменеи в Совете экспертов также шла ожесточенная борьба за влияние. «За каждым членом Совета стояли разные силы: военно-политические, экономические, финансовые и даже религиозные. При этом Хаменеи в списке кандидатов был лишь на 14-м месте, однако именно он стал тем самым компромиссным решением», – описывает собеседник.

    «По итогам сегодняшней внутренней борьбы мы можем сказать, что верх одержал Корпус стражей исламской революции (КСИР), с которым тесно связан Моджтаба Хаменеи. Это сила не только военная, политическая и карательная. По разным данным, от 20% до 30% всей экономики Ирана и финансовых потоков находится в их руках. Это своего рода государство в государстве», – продолжает аналитик.

    «При этом важно понимать, что КСИР неоднороден: внутри него тоже есть разные группировки, поэтому противостояние в стране все же продолжится. Но как бы то ни было, теперь стоит ожидать, что политика Ирана как внутри государства, так и за его пределами ужесточится», – рассуждает специалист.

    По словам Сажина, назначение станет и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Тегеран как бы говорит: «Вы убили нашего аятоллу Хаменеи, но верховным лидером все равно остается Хаменеи». С другой стороны, и об этом уже заявили в Тель-Авиве, новый аятолла стал главной целью для спецслужб и вооруженных сил Израиля», – указывает эксперт.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что он «недоволен» выбором Ирана. «Другими словами, на нового аятоллу объявлена охота. И я думаю, что Тель-Авив и Вашингтон не остановятся», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, аналитик делает оговорку, Трампу не столь важна конкретная фигура во главе Ирана. «Вспомните Венесуэлу – после свержения Николаса Мадуро глобальных изменений в политической верхушке страны не произошло. Но Каракас согласился повернуться в сторону США. И это Трамп счел достаточным. Полагаю, схожая логика у него и в отношении Тегерана. Как будет на самом деле – покажет время», – сказал он.

    Между тем ожидать стабильности внутри Ирана также не приходится. «Сомневаюсь, что нынешнее руководство сможет справиться с внутренней ситуацией. Мы видим там сложный структурный кризис практически во всех областях: внутренняя и внешняя политика, вся экономика, социальная сфера, даже экология», – перечисляет эксперт.

    «Ситуацию усложняет война. Было бы некорректно сравнивать силы Ирана и даже лишь тех группировок США и Израиля, которые задействованы в операции. Это несопоставимые величины, с принципиально разным техническим уровнем оснащения. И на мой взгляд, здесь стоит либо вопрос о том, когда произойдет полный разгром иранских сил, либо о том, что Трамп примет какое-то свое решение», – заключил Сажин.

    Ранее Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хаменеи третьим лидером Исламской Республики Иран, сообщило агентство  IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, окончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1988 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1991 года.

    В 1991 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 2004 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошел курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподает различные дисциплины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Совет экспертов может назначить Моджтабу Хаменеи верховным лидером.

    9 марта 2026, 07:55
    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года

    Управляющие фондами получают рекордно высокие зарплаты

    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года лидерами по средним зарплатам стали специалисты по управлению фондами, где доходы значительно превысили показатели других секторов, следует из данных статистики.

    В декабре 2025 года специалисты, занятые в сфере управления фондами, получали самые высокие средние зарплаты в России – 897 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Управление фондами включает деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе, работая в интересах как физических, так и юридических лиц,

    Второе место по доходам заняли сотрудники холдинговых компаний, их средний заработок составил 732,2 тыс. рублей. На третьем месте оказались работники головных офисов, где средняя зарплата достигла 551,8 тыс. рублей.

    В расчетах учитывались все доходы до вычета налогов, включая премии и бонусы. Статистика охватывает всех сотрудников, в том числе и получающих сверхвысокие оклады.

    В целом по стране средняя заработная плата в конце года составила 139,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом, когда она равнялась 128,7 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей.

    9 марта 2026, 14:20
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    9 марта 2026, 19:25
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    Путин предупредил о новой ценовой реальности на рынке нефти и газа
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на фоне дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке мировые цены на нефть за неделю выросли на 30%, а изменение баланса спроса и предложения углеводородов приведёт к новой устойчивой ценовой реальности.

    В условиях конфликта на Ближнем Востоке наблюдаются проблемы на маршрутах транспортировки углеводородов. В этой связи глобальная логистика топливно-энергетического комплекса будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков, заявил Владимир Путин на совещании по ситуации на мировом рынке нефти и газа.

    «При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить, поэтому я и попросил вас собраться и посоветоваться с вами о том, как мы должны координировать наши усилия в ближайшее время», – обратился президент к участникам совещания.

    Путин подчеркнул, что изменение баланса спроса и предложения углеводородов неизбежно приведёт к «новой устойчивой ценовой реальности». «Российским энергетическим компаниям важно использовать текущий момент, в том числе для того, чтобы дополнительную экспортную выручку направить на снижение своей долговой нагрузки, задолженности перед отечественными банками», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что на мировых рынках нефти цены растут. Только за последнюю неделю они выросли более чем на 30%, а утром 9 марта баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение. Аналогичная ситуация наблюдается и на глобальном газовом рынке. Поставки СПГ с Ближнего Востока упали, что вылилось в рост цен на газ.

    Президент заверил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа в те страны, которые считаются надежными контрагентами. «Имею в виду не только наших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в государствах в Восточной Европе, таких как Словакия и Венгрия. <...> Мы увеличиваем поставки нашим надёжным партнёрам, причём сразу в нескольких регионах мира», – уточнил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    9 марта 2026, 20:27
    Путин сообщил о риске остановки добычи нефти, связанной с Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Добыча нефти, завязанная на транспортировку через Ормузский пролив, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, добыча нефти, связанная с транспортировкой через Ормузский пролив, может полностью остановиться в течение ближайшего месяца, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что сокращение объемов добычи уже началось, а ситуация остается крайне напряженной. По его словам: «Добыча нефти, которая завязана на использованиях пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться».

    Глава государства также обратил внимание на сложности, связанные с вывозом уже добытой нефти из стран Ближнего Востока. Президент подчеркнул, что хранилища нефти в регионе стремительно заполняются, а логистика вывоза становится все более сложной и дорогостоящей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за последние сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    9 марта 2026, 13:06
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, отметив важность сплочения народа перед лицом внешней агрессии.

    Путин обратился к аятолле Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания на высший государственный пост, сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», – говорится в телеграмме.

    «Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской республики», – указал президент.

    Напомним, Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи.

    До этого гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.

    Процесс выборов нового верховного лидера Ирана прошел 8 марта.

    9 марта 2026, 05:30
    Трамп раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране

    Трамп заявил, что решение об окончании кампании в Иране примет с Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил изданию Times of Israel о том, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Трамп заявил, что Иран уничтожил бы Израиль, если бы его и Нетаньяху не было у власти.

    «Иран собирался уничтожить Израиль и все, что с ним связано. Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль», – сказал он газете Times of Israel.

    На вопрос о том, кто будет решать, как долго длиться войне с Ираном президент США ответил, что отчасти решение будет обоюдным, к тому же этот момент они с Нетаньяху уже обсуждали.

    «Я приму решение в подходящее время, но все будет учтено», – сказал он, указав, что, хотя Нетаньяху и будет участвовать в принятии решения, окончательное слово останется за президентом США.

    Кроме того Трамп считает, что после принятия решения об окончании войны в Иране необходимости у Израиля возобновлять ее не будет.

    Глава Белого дома отказался рассматривать такую возможность даже теоретически, добавив: «Я не думаю, что в этом будет необходимость».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    Эксперт Юрий Кнутов оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро.

    9 марта 2026, 15:51
    Песков назвал ошибкой публикацию чернового варианта обращения Путина 8 марта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Публикация чернового варианта видеообращения президента России Владимира Путина по случаю 8 Марта произошла по ошибке, сообщил изданию «Подъем» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», – заявил Песков в комментарии изданию «Подъем», передает ТАСС.

    Официальное поздравление появилось в ночь на 8 марта, но в нем сначала оказались не только финальная, но и черновые версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.

    5 марта Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.

    10 марта 2026, 00:25
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News в понедельник заявил, что война США с Ираном «практически завершена», отметив, что мысли об этом пока только «в его голове и ни чьей больше».

    «Я думаю, что война практически завершена. [У Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников»», – сказал президент США CBS News из своего гольф-клуба во Флориде.

    Американские военные заявили, что за первую неделю операции они нанесли удары по более чем 3 тыс. иранских целей.

    «Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что США «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом, и пригрозил Ирану, если тот будет препятствовать движению танкеров. «Они уже использовали все имеющиеся средства, и им лучше не пытаться хитрить, иначе это будет конец этой страны. <...> Если они сделают что-нибудь плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название», – сказал Трамп.

    По словам главы Белого дома, пролив сейчас открыт, и суда заходят в него, но пока он все еще «думает о том, чтобы захватить его».

    «Мы значительно опережаем график. <...> Война практически завершена», сказал в понедельник Трамп, а Министерство обороны опубликовало в соцсети X сообщение: «Мы только начали сражаться» и «никакой пощады».

    На вопрос о том, считает ли Трамп, что война может скоро закончиться, президент ответил: «Завершение войны – это только в моих мыслях, ни в чьих других».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном.


    9 марта 2026, 06:28
    Доктор Лебедева назвала усиливающие сонливость продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Продукты с высоким содержанием сахара, быстрых углеводов и жиров могут способствовать появлению усталости и сонливости после еды, предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

    «После их употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, что провоцирует чувство усталости, вялости и сонливости. Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость», рассказал она RT.

    Лебедева пояснила, что при переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, из-за этого замедляется метаболизм и кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости.

    Эксперт подчеркнула, что некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан, влияющую на выработку серотонина и мелатонина. К ним относятся молоко, йогурт, бананы и орехи. При сочетании с углеводами эти продукты усиливают расслабление и сонливость, особенно вечером.

    Лебедева добавила, что алкоголь вызывает временное возбуждение, но затем подавляет нервную систему, нарушая ритм сна и вызывая вялость.

    Она посоветовала следить за размером порций и сбалансированностью рациона, чтобы избежать чрезмерной усталости, особенно в рабочее время или первой половине дня.

    9 марта 2026, 07:40
    Силы ПВО уничтожили над Россией более 160 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max доложило об уничтожении средствами ПВО за ночь 163 дронов ВСУ над 14-ю регионами России.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – отметили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 54 БПЛА сбили над Брянской областью, 47 дронов уничтожили над Республикой Крым, 16 беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем.

    Еще 11 БПЛА сбили над территорией Калужской области, восемь – над территорией Новгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Белгородской областью, по четыре дрона сбиты над Черным морем и Смоленской областью, по три  БПЛА – над Воронежской областью и Адыгеей.

    Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили по два беспилотника и по одному БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    9 марта 2026, 09:32
    В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Активисты предложили мобилизовать сына президента США Дональда Трампа Бэррона Трампа для участия в конфликте с Ираном на Ближнем Востоке ради демонстрации патриотизма.

    Тысячи граждан США подписали обращение с призывом направить Бэррона Трампа на службу, передает РИА «Новости».

    В социальных сетях стремительно набирает популярность хештег #SendBarron.

    В соцсетях есть как и поддержка действий США на Ближнем Востоке, и гнев, тысячи людей требуют отправить сына президента в армию.

    Авторы инициативы с сарказмом отмечают, что Америка остается сильной благодаря таким лидерам, как Дональд Трамп. В тексте указано, что служение является честью, а сила передается по наследству, поэтому сыну следует взять пример с отца и лично поехать в зону боевых действий.

    Организатором движения за отправку юноши в Иран журналисты называют Тоби Мортона. Ранее этот человек работал сценаристом известного мультсериала South Park.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США не поддержали решение администрации о начале военных действий против Ирана. Президент Дональд Трамп связал сроки окончания военной кампании с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    9 марта 2026, 07:10
    Дмитриев отметил звучный голос России на мировой арене с ростом цен на нефть

    Дмитриев: И голос России в мировой экономике и геополитике звучит громче

    Tекст: Катерина Туманова

    Игнорировать Россию с ее статусом системообразующего поставщика энергии невозможно, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия – системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста», – написал он в Telegram-канале.

    Дмитриев добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, с чем Дмитриев всех поздравил, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


