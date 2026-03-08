Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Средняя зарплата в России в декабре существенно выросла благодаря выплатам бонусов. По расчетам агентства РИА «Новости», в декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 139,7 тыс. рублей, что на 41,5 тыс. рублей больше, чем в ноябре, когда этот показатель был 98,2 тыс. рублей.

В публикации подчеркивается, что расчет средней зарплаты ведется до вычета налогов и включает премии, бонусы, а также доходы сотрудников с очень высокими заработками. Рост зарплат в последний месяц года объясняется тем, что многие компании выплачивают так называемую «тринадцатую зарплату».

По сравнению с декабрем 2024 года средняя зарплата увеличилась на 11 тыс. рублей: тогда россияне получили в среднем 128,7 тыс. рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан.

Ранее сообщалось, что средний ежемесячный доход работающих граждан России за год увеличился на 10 тыс. рублей и составил в ноябре 2025 года 98 192 рубля. Также в ноябре число российских регионов со средней зарплатой, превышающей 100 тыс. рублей, увеличилось до 15.