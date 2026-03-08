Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

Tекст: Тимур Шайдуллин

Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».