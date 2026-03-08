  • Новость часаСилы ПВО отразили атаку шести летевших на Москву беспилотников
    8 марта 2026, 21:12 • Новости дня

    Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи

    Совет экспертов: Новый лидер Ирана сохранит фамилию погибшего предшественника

    Tекст: Мария Иванова

    В Иране избрали преемника погибшего духовного лидера, который будет носить ту же фамилию, что и его предшественник.

    Член органа, выбирающего главу государства, подтвердил завершение процесса голосования, передает телеканал Al Hadath.

    «Мы избрали нового лидера [Ирана]», – заявил представитель Совета экспертов.

    Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

    До последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье сообщалось, что избран новый верховный лидер Ирана.

     Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ликвидацией любому новому лидеру Исламской республики.

    8 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Разочарование вызвало в Тбилиси заявление посольства Израиля в Грузии, в котором отмечается 26-вековая дружба евреев и грузин, однако при этом звучит призыв подтвердить «истинную дружбу» в «сложные времена», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

    В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

    По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

    Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

    Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    Комментарии (12)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 19:11 • Новости дня
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана

    Здание Дома русской культуры в Набатии полностью разрушено израильским авиаударом

    Tекст: Мария Иванова

    В результате израильского авиаудара по городу Набатия на юге Ливана до основания разрушено здание, где размещался Дом русской культуры.

    Директор учреждения Асаад Дия сообщил об инциденте, произошедшем в ходе налета Израиля на южный Ливан, передает ТАСС. Строение, в котором размещалась организация, уничтожено до основания.

    «Это произошло полтора часа назад, к счастью, жертв и пострадавших нет», – отметил собеседник агентства.

    Руководитель уточнил, что коллектив был вынужден прервать деятельность и эвакуироваться ранее. По его словам, после начала военных действий оставаться в городе стало слишком опасно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский авиаудар по жилому дому в провинции Набатия привел к гибели не менее 19 человек.

    Днем ранее авиация Израиля полностью разрушила здание медицинского центра с кабинетами выпускников советских вузов в Бейруте.

    Комментарии (10)
    8 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Ynet: ОАЭ впервые нанесли удар по территории Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военные Объединенных Арабских Эмиратов впервые с начала агрессии против Ирана атаковали объект инфраструктуры на иранской территории, сообщают израильские СМИ.

    Израильское издание со ссылкой на свои источники пишет о первой атаке Эмиратов по Ирану. Стороны конфликта пока официально не подтвердили эти сведения.

    ОАЭ в первый раз атаковали Иран, сообщили источники Ynet, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал факт пребывания Эмиратов в состоянии войны. Силы противовоздушной обороны зафиксировали запуск 186 иранских баллистических ракет в сторону страны. Дипломатическое ведомство передало послу Ирана резкую ноту протеста из-за нарушения суверенитета.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Тегеран пригрозил ударом по энергосфере Ближнего Востока

    Командование Ирана предупредило о возможных ударах по нефтеобъектам региона

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные заявили о готовности нанести удары по топливно-энергетическим объектам Ближнего Востока в ответ на атаки США и Израиля.

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» пригрозил ударами по объектам топливно-энергетического сектора на Ближнем Востоке в случае продолжения атак США и Израиля на иранскую энергосферу, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что ответ будет симметричным и затронет инфраструктуру региона.

    Военные обратились к руководителям исламских государств с призывом повлиять на Вашингтон и Тель-Авив. «Ожидаем, что правительства исламских стран как можно скорее предостерегут преступные Соединенные Штаты и сионистский режим от подобных шагов, чтобы пламя войны не разгорелось еще больше. В противном случае будут аналогичные действий в регионе», – говорится в заявлении.

    В командовании отметили, что до сих пор Иран воздерживался от «любого рода подобных шагов», несмотря на осведомленность о всей топливно-энергетической инфраструктуре соседних стран и наличии наступательных возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с ударами США и Израиля по объектам на территории Ирана предупредила о непредсказуемых последствиях для ядерной энергетики Ближнего Востока.

    Глава МИД Ирана подчеркнул, что Тегеран наносит удары только по объектам США, находящимся в соседних странах, а не по самим соседям.

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране

    Jerusalem Post: ОАЭ отрицают причастность к атаке на опреснительную установку в Иране

    ОАЭ отвергли причастность к удару по опреснительной установке в Иране
    @ Walter G. Allgoewer/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенные Арабские Эмираты непричастны к удару по опреснительной установке на иранской территории, сообщил высокопоставленный источник.

    Абу-Даби не имеет отношения к инциденту, сказал собеседник Jerusalem Post, передает РИА «Новости».

    Государство не участвовало в каких-либо военных акциях против соседней страны, добавил он.

    До этого израильские СМИ сообщили о первой атаке военных ОАЭ по объекту инфраструктуры на территории Ирана. Беспилотники КСИР уничтожили радары и центр связи на американской базе Аль-Дафра в Эмиратах. В Тегеране этот удар назвали возмездием за нападение на школу.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 13:20 • Новости дня
    Иран нанес массированные удары по Израилю и базам США

    Армия Ирана заявила об атаке на Хайфу и американские объекты

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники иранской армии атаковали объекты в Хайфе и Тель-Авиве, а также американскую базу Кэмп-Арифджан и другие цели в Кувейте.

    Вооруженные силы Тегерана осуществили нападение на цели в Хайфе и Тель-Авиве, а также на американские базы в Кувейте, передает РИА «Новости».

    «Американо-сионистские цели в Хайфе, Тель-Авиве, центры и американские базы в Кувейте подверглись атаке беспилотниками военно-воздушных и военно-морских сил армии Ирана», – говорится в заявлении военных.

    Удары наносились в течение последних нескольких часов. По данным иранской стороны, помимо израильских объектов, под огнем оказалась база Кэмп-Арифджан, где расположены склады с боеприпасами, оборудование и позиции ПВО.

    Ранее Корпус стражей исламской революции отчитался об успешном поражении американской вертолетной базы в районе Аль-Адири.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля зафиксировала новый запуск ракет с иранской территории.

    Ранее Корпус стражей исламской революции поразил военные объекты США в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    WP: Иран получил от Китая компоненты для баллистических ракет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские суда вывезли из китайского порта химикаты для производства ракетного топлива, необходимые для строительства баллистических ракет, заявляет американская пресса.

    Китайский порт покинули два иранских грузовых судна с партией химикатов, предположительно предназначенных для создания твердого ракетного топлива, передает RT со ссылкой на Washington Post.

    Спутниковые снимки зафиксировали иранские корабли, которые могут транспортировать компоненты для ракетного вооружения. «Суда Shabdis и Barzin, способные перевозить до 6500 и 14 500 20-футовых контейнеров соответственно, пришвартовались в порту Гаолан в Чжухае, городе на юго-восточном побережье Китая», – говорится в материале.

    Терминал специализируется на погрузке химической продукции, включая перхлорат натрия. Данное вещество необходимо Тегерану для выпуска твердого топлива, применяемого в баллистических ракетах.

    Уточняется, что сухогрузы следуют в иранский порт Бендер-Аббас. Подобные действия могут указывать на смену курса Пекина, который прежде воздерживался от шагов, способных обострить отношения с США.

    Ранее сообщалось, что иранские военные ударили по вертолетной базе США в Кувейте баллистическими ракетами.

    До этого Израиль нанес авиаудар по двум предприятиям по выпуску баллистических ракет в иранских районах Парчин и Шахруд.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 20:28 • Новости дня
    ВВС Израиля заявили об убийстве начальника штаба иранской армии в Тегеране

    ЦАХАЛ подтвердил убийство главы центрального штаба ВС Ирана Бабаиана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате авиаудара по Тегерану погиб генерал Абу аль-Кассем Бабаиан, возглавлявший штаб войск ПВО Ирана и координировавший операции против Израиля.

    Израильская авиация совершила атаку, уничтожив руководителя военного штаба верховного лидера Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана, передает ТАСС. Генерал также возглавлял центральный штаб вооруженных сил исламской республики, известный как «Хатам-аль-Анбия».

    В пресс-службе ЦАХАЛ раскрыли причины охоты на военачальника. «Бабаиан отвечал за координацию действий различных организаций для проведения операций против Израиля и осуществления чрезвычайных операций», – подчеркнули израильские военные.

    Погибший офицер был назначен на высокую должность после смерти своего предшественника Али Шадмани. Тот также стал целью израильских ВВС и был убит в июне 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба армии Израиля в июне 2025 года сообщила о ликвидации предыдущего начальника штаба ПВО Ирана генерала Али Шадмани. Израильские военные в начале марта уничтожили в Тегеране исполняющего обязанности командующего ливанским корпусом спецназа КСИР Дауда Али Заде. Иранские власти официально подтвердили гибель глав Минобороны и Генштаба республики.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Axios: Вашингтон задумался о захвате иранского острова Харк

    Axios сообщил о планах США установить контроль над нефтяным островом Харк

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне военной операции против Ирана в США обсуждают установление контроля над островом Харк, через терминал которого проходит до 90% иранского нефтяного экспорта.

    Администрация президента Соединенных Штатов ведет дискуссии о захвате острова Харк, передает портал Axios.

    Данный участок суши имеет критическое значение для экономики региона. Через местный терминал осуществляется порядка 90% иранского нефтяного экспорта.

    Ранее о подобных планах писала газета The Washington Post. Ситуация в регионе резко обострилась 28 февраля после начала совместной военной операции американских и израильских сил. Под массированные удары попали крупнейшие города Исламской республики, включая Тегеран.

    Белый дом обосновал атаку необходимостью устранения ядерной угрозы. В ответ Корпус стражей исламской революции нанес удары по целям в Израиле и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    В результате бомбардировок погибли высшие руководители государства. Жертвами атак стали верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие ключевые фигуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные поразили дроном-камикадзе танкер в Ормузском проливе.

    Корпус стражей исламской революции нанес массированный удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 19:00 • Новости дня
    США: Страны Ближнего Востока скоро могут начать военные действия

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства Ближнего Востока в ближайшие недели могут предпринять серию дипломатических шагов и военных атак, заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Майкл Уолтц.

    «Ожидаю, что в ближайшие дни и недели вы увидите с их стороны дополнительные дипломатические и, возможно, военные действия», – сказал Уолтц, передает РИА «Новости».

    При этом американский дипломат отказался приводить подробности планируемых шагов со стороны ближневосточных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля объявила о перехвате запущенных с иранской территории ракет. Израильские военные предприняли попытку высадить десант в горной местности на границе Сирии и Ливана.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    WP: Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настойчиво подталкивал американского лидера Дональда Трампа к совместным военным действиям против Тегерана, обещая нанести удар самостоятельно при отсутствии поддержки, пишут американские СМИ.

    Глава израильского правительства обсуждал планы нападения с президентом США во время визитов в Белый дом, сообщили источники Washington Post, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху заявлял о желании ударить по иранской программе баллистических ракет в ближайшие недели, и отмечал, что готов воевать в одиночку, но пытался добиться одобрения Вашингтона.

    Решающим моментом стал телефонный разговор в конце февраля, когда израильская сторона передала данные о точном местонахождении иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    После получения этой информации Дональд Трамп согласился поддержать военную операцию. Совместные удары по иранским объектам, включая Тегеран, начались 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонный разговор израильского премьера с президентом США стал поворотным моментом в подготовке операции против Тегерана.

    В декабре СМИ сообщали, что Нетаньяху намеревался добиться от Вашингтона разрешения на удары по иранским объектам. Позже Биньямин Нетаньяху объявил о совместной с Дональдом Трампом борьбе с «плохими парнями» на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Иран начал 28-ю серию ударов по ряду районов в Израиле и базе в Иордании

    Иран применил ракеты новых поколений для ударов по Тель-Авиву и базе Аль-Азрак

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские военные задействовали новейшее вооружение для поражения объектов в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и на иорданской авиабазе.

    Массированная атака затронула ряд районов в Тель-Авиве и Беэр-Шеве, а также иорданскую базу Аль-Азрак, передает РИА «Новости».

    В нападении использовались боеприпасы новых поколений, разработанные иранским военно-промышленным комплексом.

    «Началась 28-я волна операции «Правдивое обещание – 4» с применением ракет новых поколений военно-космических сил КСИР против ряда районов в Беэр-Шеве и Тель-Авиве, а также авиабазы Аль-Азрак», – говорится в заявлении.

    Данные о ходе боевых действий приводит агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции. Операция продолжается в соответствии с планами Тегерана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные нанесли массированный удар баллистическим и гиперзвуковым вооружением по объектам противника.

    Беспилотные подразделения КСИР вывели из строя радары и центр спутниковой связи на американской авиабазе в ОАЭ.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Guardian: Дроны для атаки на базы Британии на Кипре запустили из Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Кипра Константинос Комбос заявил, что беспилотники, атаковавшие британские базы на острове, были запущены из Ливана, сообщает Guardian.

    Комбос сообщил, что дроны, атаковавшие британские военные базы на острове, были запущены из Ливана, передает РИА «Новости». По словам министра, речь идет о беспилотниках, начиненных взрывчаткой, которые были нацелены на базы Британии, в частности на объект «Акротири». Комбос подчеркнул, что Кипру необходимо усилить меры безопасности и расширить охват систем для защиты от различных угроз, а также призвал уделять особое внимание ситуации на ливанском направлении.

    В интервью газете Guardian глава МИД отметил: «Сейчас мы должны обратить внимание на ливанский фронт». В понедельник пресс-секретарь правительства Кипра Константинос Летимбиотис сообщил, что по британской базе «Акротири» был нанесен удар беспилотником, однако ущерб оказался незначительным. Министерство обороны Великобритании подтвердило факт предполагаемого удара, а также перехват двух дронов, которые направлялись к базе позднее в тот же день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Британии подтвердило удар беспилотника Ирана по базе Акротири на Кипре. На авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв. Два истребителя Typhoon вылетели с британской базы Акротири.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 15:59 • Новости дня
    В Варшаве начался марш против втягивания Польши в чужие войны

    Марш против втягивания в конфликты на Украине и Ближнем Востоке начался в Варшаве

    Tекст: Мария Иванова

    Сотни человек собрались в центре польской столицы, требуя от властей страны отказаться от участия в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке.

    В центре Варшавы проходит уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Акция идет под лозунгом: «Польша за мир».

    Организатором выступила праворадикальная партия «Конфедерация польской короны». Участники собрались на площади Дмовского в центре польской столицы и колонной направляются к канцелярии президента.

    По данным корреспондента, по центральным улицам города идут несколько сотен человек. Они скандируют, что это не их войны, выступая против вовлечения страны в конфликты.

    Протестующие также выражают несогласие с проукраинской и антииранской линией властей Евросоюза. В их речевках звучит мысль о том, что решения о внешней политике должна принимать Польша, а не Брюссель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Варшавы уже проходил «Марш мира» против вовлечения страны в украинский конфликт. Социологические опросы показали нежелание подавляющего большинства граждан отправлять польских солдат на Украину.

    Комментарии (0)
