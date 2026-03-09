Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.2 комментария
Житель Белой Берёзки в Брянской области ранен после минометного удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из миномета по поселку Белая Березка Трубчевского района, из-за чего был ранен мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», – написал он.
Богомаза добавил, что из-за обстрела был поврежден жилой дом. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первых числах марта ВСУ нанесли удар по «Газели» с продуктами в Брянской области. Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали электричку в Брянской области. Мирный житель погиб при атаке дронов ВСУ на село в Брянской области.