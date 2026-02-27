Лопырева и Бузова вошли в состав жюри конкурса красоты БРИКС в Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

Состав жюри первого конкурса красоты БРИКС объявлен. В него вошли телеведущая Виктория Лопырева, певица Ольга Бузова, стилист Влад Лисовец, визажист Елена Крыгина и другие известные личности. Организаторы уточнили, что каждый из экспертов будет оценивать участниц по своему профилю, сообщает ТАСС.

«Оценивать конкурсанток – каждый по своему направлению – будут эксперты, которые вошли в состав жюри: визажист Елена Крыгина, стилист Влад Лисовец, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифуллина, актер и продюсер Игорь Жижикин, хореограф Никита Мусатов, модель и телеведущая Виктория Лопырева, певец Марк Тишман, президент Федерации бодибилдинга России Александр Вишневский, психолог Татьяна Другова, блогер Дима Пеле и другие», – говорится в сообщении пресс-службы конкурса.

В этом году в конкурсе примут участие 51 представительница из 17 стран. Девушки соревнуются в трех категориях: Little Miss – для самых юных, Miss – для молодых девушек, Mrs – для замужних женщин с детьми. В числе конкурсанток категории Miss – участницы из Боливии, Индии, Индонезии, Казахстана, Уганды и ЮАР, а в категории Mrs представлены Белоруссия, Китай и Малайзия.

Организаторы добавили, что участниц встречают с традиционными национальными угощениями и знакомят с культурной программой. Члены жюри проведут мастер-классы, а ювелирный эксперт Юрий Толмачев представит три короны для победительниц.

Торжественное открытие состоится 2 марта в Казани. Среди артистов, которые выступят на церемонии – Zvert, Mona и Dinara.

Как писала газета ВЗГЛЯД, столица Татарстана в марте 2026 года примет 51 участницу из 17 стран на международном конкурсе красоты, где объединены три возрастные категории.

Ранее многодетная мать из Казани Диляра Залялиева одержала победу в конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2025» в Куала-Лумпуре.

До этого в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла образовательная программа для 70 женщин-руководителей из 13 стран БРИКС.