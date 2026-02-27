Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.29 комментариев
Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич
Заседание по избранию меры пресечения министру Анне Мусевич и ее супругу состоится в Центральном районном суде Калининграда 28 февраля.
Как передает РИА «Новости», Центральный районный суд Калининграда получил материалы по делу министра молодежной политики Анны Мусевич и ее мужа, задержанных в пятницу.
Пресс-служба суда сообщила, что заседание назначено на 28 февраля, точное время станет известно утром в день слушания.
Согласно материалам суда, Анна Мусевич и ее супруг были задержаны 27 февраля. Подробности обвинения или причины задержания в сообщении не раскрываются.
